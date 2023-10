Indonesia-Jepang Bahas Kerja Sama Cegah Salah Guna Teknologi untuk Teror

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel menggelar dialog kontra terorisme kedua dengan Ambassador in charge of International Cooperation for Countering Terrorism and International Organized Crime Jepang, Sugiyama Akira di Jakarta, Kamis (5/10). Dialog tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam pencegahan penggunaan teknologi pada aksi teror.

"Saat ini penggunaan teknologi dalam terorisme sudah sangat marak terjadi. itu menjadi tantangan tersendiri di tingkat domestik, regional, hingga global. Jadi kita merasa perlu ada penguatan kerja sama,' ujar Rycko melalui keterangan tertulis, Jumat (6/10).

Sementara itu, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut perkembangan teknologi yang pesat menjadi kesempatan bagi organisasi teroris untuk melakukan propaganda, perekrutan, dan radikalisasi.

"Aktor tunggal hasil radikalisasi online berpotensi jadi sumber terorisme, modus pendanaan terorisme, juga beragam termasuk fintech," ucap Andhika dalam kesempatan yang sama.

Penyalahgunaan teknologi untuk terorisme tidak hanya terjadi Indonesia. Kelompok teror di luar negeri seperti Islamic State juga menggunakan cryptocurrency dan non-fungible token (NFT) dalam melakukan pendanaan.

Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan drone dalam melancarkan operasi," imbuhnya. (Ant/Z-11)