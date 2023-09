KTT ke-43 ASEAN Tekankan Ketahanan Ekonomi

DIREKTUR Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyatakan banyak kesepakatan ekonomi yang muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN. Hal ini sejalan dengan tema besar keketuaan Indonesia di ASEAN yakni ASEAN Matters Epicentrum of Growth.

"Banyak penekanan yang muncul dari KTT kali ini menyangkut ekonomi ketimbang isu lain. Namun demikian itu sejalan dengan tema yang diangkat Indonesia, ASEAN Matters Epicentrum of Growth," katanya pada acara bertajuk Discussing the Result of the 43rd ASEAN Summit, Jakarta, Kamis (7/9).

Menurut dia pernyataan yang muncul dari para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dipenuhi dengan isu ekonomi. Misalnya mengenai ketahanan pangan, ketahanan dari perubahan iklim dan lainnya.

Baca juga : KTT Asia Timur Hasilkan Pernyataan Bersama. Ini Isinya

Namun demikian, kata dia, target ketahanan yang menjadi turunan fokus ASEAN soal ekonomi memiliki konsekuensi terhadap target pertumbuhannya. Sebaliknya, program ketahanan kerap harus mengalah jika berbenturan dengan tujuan pencapaian ekonomi.

Baca juga : ASEAN Miliki Peran Sebagai Kontributor Stabilitas Perdamaian

Guna memastikannya hasil KTT ASEAN kali ini tetap dapat diimplementasikan, kata dia, para pemimpin ASEAN harus dapat menjelaskan mengenai strategi merawat program ketahanan ini dapat diimplementasikan.

"Apakah pertumbuhan ekonomi akan tetap diprioritaskan ketimbang program ketahanan itu atau sebaliknya. Ini yang harus dikaji lebih lanjut oleh para pemimpin ASEAN," jelasnya.

Dia juga mengatakan kedua bingkai pemikiran ini harus terus dirawat dengan dijadikan landasan untuk kesepahaman selanjutnya di kawasan. "Bagaimana memacu ketahanan bersamaan dengan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi ASEAN," katanya.

Hal lain, lanjut dia, banyak kesepakatan yang muncul dari KTT ini seperti terangkum dalam concord IV. Sejumlah inisiatifnya seperti ekonomi ditekankan dari concord IV itu.

Concord IV merupakan pengejawantahan dari epicentrum of growth, kata dia, yang menjadi pekerjaan rumah para pemimpin ASEAN ke depan. (Z-8)