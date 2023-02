Ada Kesalahan, Boeing Hentikan Pengiriman Jet 787 Dreamliner

Produsen pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing Co, untuk sementara menghentikan pengiriman jet 787 Dreamliner karena pembuat pesawat AS itu melakukan analisis tambahan pada komponen badan pesawat, kata Badan Penerbangan Federal AS (FAA), Kamis (23/2/2023).

Pengiriman tidak akan dilanjutkan sampai FAA yakin bahwa masalah tersebut telah diatasi, kata lembaga tersebut. "FAA bekerja sama dengan Boeing untuk menentukan tindakan apa pun yang mungkin diperlukan untuk pesawat yang baru dikirim," kata agensi tersebut.

Boeing mengatakan dalam tinjauan catatan sertifikasinya "menemukan kesalahan analisis oleh pemasok kami terkait dengan sekat tekanan depan 787. Kami memberi tahu FAA dan telah menghentikan pengiriman 787 sementara kami menyelesaikan analisis dan dokumentasi yang diperlukan."

Boeing mengatakan telah menemukan kesalahan dalam seminggu terakhir.

"Tidak ada masalah keselamatan atau penerbangan langsung untuk armada yang beroperasi," kata perusahaan itu. "Sementara pengiriman jangka pendek akan terpengaruh, saat ini kami tidak mengantisipasi perubahan prospek produksi dan pengiriman kami untuk tahun ini."

The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan bahwa Boeing belum menyerahkan Dreamliner sejak 26 Januari dari jalur produksi atau dari lusinan yang disimpan menunggu pengiriman karena masalah dokumentasi.

Saham Boeing turun 2,6 persen dalam perdagangan yang diperpanjang menyusul pengungkapan tersebut, setelah ditutup naik sekitar 1,0 persen.

Pada Agustus, FAA menyetujui pengiriman 787 pertama sejak Mei 2021 setelah menyetujui rencana inspeksi dan modifikasi pembuat pesawat. Boeing mengirimkan 31 jet 787 pada tahun 2022 dan bulan lalu mengatakan akan mengirimkan antara 70 dan 80 jet 787 tahun ini.

Chief Financial Officer Boeing Brian West mengatakan bulan lalu dalam sebuah telekonferensi "kami akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama" untuk dapat memproduksi lima 787 per bulan akhir tahun ini. "Tapi kami masih melihat 70 hingga 80 sangat mungkin," kata West.

Boeing telah menghentikan pengiriman pada tahun 2021 setelah FAA menyampaikan kekhawatiran tentang metode inspeksi yang diusulkannya. Pada September 2020, FAA mengatakan sedang menyelidiki kelemahan manufaktur di beberapa pesawat jet 787.

Masalah saat ini tidak terkait dengan masalah kualitas sebelumnya yang melibatkan celah di sekitar sekat tekanan depan, yang ditemukan oleh FAA pada tahun 2021 dan berkontribusi pada penghentian pengiriman yang berlangsung hingga Agustus 2022. (Ant/OL-12)