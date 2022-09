Truss Resmi Jabat PM Inggris

PEMIMPIN Partai Konservatif Inggris Liz Truss resmi menjadi Perdana Menteri (PM) menggantikan Boris Johnson. Kepastian itu didapat usai Truss mendapatkan restu dari Ratu Elizabeth II di Istana Buckingham, Balmoral.

"Ratu telah menerima audiensi Yang Terhormat Elizabeth Truss hari ini dan memintanya untuk membentuk pemerintahan baru. Truss menerima permintaan Sang Ratu dan mencium tangannya saat pengangkatan sebagai Perdana Menteri dan First Lord of the Treasury," ungkap Istana Buckingham dalam pernyataan resmi.

Truss diminta membentuk pemerintahan setelah pengunduran diri Boris Johnson. Ia diharapkan segera kembali ke Downing Street dan memberikan pidato kenegaraan sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Kemudian masalah yang harus dibereskan Truss adalah mengatasi krisis harga energi.

Truss diperkirakan akan menunjuk kabinet loyalis, termasuk Kwasi Kwarteng sebagai kanselir, James Cleverly sebagai menteri luar negeri, dan Suella Braverman sebagai menteri dalam negeri.

Sebelumnya, Boris Johnson menyerahkan pengunduran diri resminya kepada Ratu Elizabeth II.

"Yang terhormat Boris Johnson telah melakukan audiensi dengan Sang Ratu pagi ini dan menyerahkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri dan First Lord of the Treasury, yang diterima dengan baik oleh Yang Mulia Ratu," pungkas pernyataan pihak Istana Buckingham. (The Guardian/OL-1)