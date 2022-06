TV Rusia Tayangkan Video Dua Orang Amerika yang Hilang di Ukraina

Sebuah saluran TV pemerintah Rusia menayangkan video di media sosial dari dua orang Amerika yang hilang pekan lalu saat bertempur bersama tentara Ukraina, yang menyatakan bahwa mereka telah ditangkap oleh pasukan Rusia.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Jumat sebelumnya bahwa dia tidak tahu keberadaan Alexander Drueke dan Andy Huynh, keduanya veteran militer AS yang kerabatnya kehilangan kontak dengan mereka.

Orang Amerika yang hilang itu diyakini sebagai bagian dari jumlah yang tidak diketahui dari sebagian besar veteran militer yang telah bergabung dengan orang asing lainnya untuk menjadi sukarelawan bersama pasukan Ukraina.

Pada Jumat malam, jurnalis Rusia Roman Kosarev - yang bekerja dengan saluran TV negara RT - mengunggah video di Telegram dari Drueke yang berbicara menghadap kamera.

"Bu, saya hanya ingin memberi tahu bahwa saya masih hidup dan saya berharap bisa kembali ke rumah secepat mungkin," kata Drueke, yang duduk di tempat yang tampak seperti kantor dan mengenakan seragam militer.

"Love Diesel for me, love you," katanya. Laporan di AS mengatakan Diesel adalah anjing Drueke.

Saluran Telegram resmi RT juga mengunggah wawancara dengan Huynh, di mana dia mengatakan bahwa mereka terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Rusia di dekat daerah Kharkiv di Ukraina.

Setelah mereka mundur dan bersembunyi selama berjam-jam, kata Huynh, mereka menyerahkan diri kepada pasukan Rusia.

Keduanya juga difilmkan dalam video RT yang terpisah - menghadap langsung ke kamera yang dimiringkan dari atas - yang mengatakan "saya menentang perang", dalam bahasa Rusia yang buruk.

Persoalan di mana kedua pria itu berbicara tidak sepenuhnya jelas, atau siapa yang secara khusus menahan mereka.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu mengonfirmasi bahwa pihak berwenang Amerika telah melihat foto dan video dari dua warga negara AS yang dilaporkan ditangkap oleh pasukan militer Rusia di Ukraina.

"Kami memantau situasi dengan cermat dan hati kami untuk keluarga mereka selama masa sulit ini," kata juru bicara itu kepada AFP.

Selama pengarahan Gedung Putih pada Jumat, Biden mendesak warga AS untuk tidak pergi ke Ukraina.

"Orang Amerika seharusnya tidak pergi ke Ukraina sekarang. Saya akan mengatakannya lagi: orang Amerika seharusnya tidak pergi ke Ukraina," katanya.

Otoritas proksi Rusia di Republik Rakyat Donetsk, petak yang dikuasai Moskow di timur Ukraina, telah menjatuhkan hukuman mati kepada dua pria Inggris dan seorang warga Maroko yang ditangkap sebelumnya dalam pertempuran. (AFP/OL-12)