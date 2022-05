Dunia Tanggapi Pembantaian Anak-Anak di Sekolah Texas

Pembantaian terhadap anak-anak sekolah Texas, AS, pada Rabu (25/5), menuai tanggapan dari dunia internasional. Presiden AS Joe Biden, yang telah menjadikan perjuangan demokrasi sebagai prioritas utama, tampak sadar akan kerusakan reputasi AS dalam permohonan yang berapi-api untuk bertindak pada Selasa malam beberapa saat setelah kembali dari Asia.

"Yang mengejutkan saya dalam penerbangan 17 jam itu, yang mengejutkan saya, adalah penembakan massal semacam ini jarang terjadi di tempat lain di dunia," kata Biden.

Sekutu AS serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, semuanya menyuarakan kengerian atas pembunuhan yang dilakukan oleh remaja bersenjata atas 19 anak dan dua guru di Uvalde, Texas.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut kematian seperti itu "mengerikan". Beberapa sekutu pun mempertanyakan, dengan sopan, mengapa Amerika Serikat tidak dapat mengatasi kekerasan senjata, yang merenggut rata-rata 111 nyawa sehari.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, yang sedang mengunjungi Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana pemerintahnya memperketat undang-undang senjata setelah seorang supremasi kulit putih membunuh 51 orang di dua masjid di Christchurch pada 2019.

"Kami adalah orang-orang yang sangat pragmatis. Ketika kami melihat hal seperti itu terjadi, semua orang berkata, 'Tidak akan pernah lagi'," katanya kepada CBS "Late Show."

Di Australia, yang melarang senjata semi-otomatis setelah penembakan massal pada tahun 1996, Bendahara Negara Jim Chalmers mengatakan kepada wartawan: "Sulit membayangkan bahwa negara besar seperti Amerika Serikat dapat terus seperti ini, dengan kekerasan senjata ini, kekejaman massal ini".

Tiongkok - yang terus-menerus menghadapi kritik AS terhadap hak asasi manusia - mengatakan tidak dapat diterima bahwa Amerika Serikat tidak membahas kekerasan senjata atau diskriminasi rasial.

"Bagaimana orang bisa mengharapkan pemerintah AS, (yang) bahkan tidak peduli dengan hak asasi manusia rakyatnya, untuk benar-benar memperhatikan situasi hak asasi manusia di negara lain?" kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin.

The Global Times, sebuah surat kabar nasionalis yang dikendalikan negara, mengatakan penembakan di Texas mengungkap kegagalan Amerika Serikat yang disebutnya sebagai tempat paling berbahaya di dunia. (AFP/Nur)