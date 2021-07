Academy Museum akan Dibuka dengan Pertunjukan The Wizard of Oz

ACADEMY akan membuka museum film-film Hollywood di Los Angeles dengan menggelar pemutaran The Wizard of Oz. Hal itu diungkapkan penyelenggara penghargaan Piala Oscar itu, Rabu (21/7).

Pembangunan museum itu tertunda akibat masalah pendanaan dan kemudian pandemi covid-19.

Pembukaan museum yang dijadwalkan pada 30 September akan memutar film klasik dari 1938, The Wizard of Oz, dan menampilkan pertunjukan orkestra dari American Youth Symphony.

Di pekan pembukaan museum itu juga dijadwalkan pemutaran film Malcolm X serta seluruh film animasi karya Hayao Miyazaki.

Rangkaian pemutaran film karya Hayao Miyazaki itu digelar karena museum bernama resmi Academy Museum of Motion Pictures itu mendedikasikan sebuah pameran sementara untuk sutradara film Spirited Away dan My Neighbor Totoro itu. (AFP/OL-1)