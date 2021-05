Paus Buka Bulan Rosario untuk Melawan Pandemi

PAUS Fransiskus, Sabtu (1/5), meluncurkan kampanye doa selama sebulan penuh melawan pandemi covid-19 dengan memimpin doa di Basilika Santo Petrus di Vatikan di hadapan sekitar 150 orang jemaat.

Paus asal Argentina itu memimpin doa rosario pertama yang akan ditayangkan langsung setiap harinya pada pukul 16.00 GMT atau pukul 23.00 WIB dari berbagai gua Maria di dunia.

Gua Maria yang akan menjadi tempat doa rosario antara lain adalah gua Maria di Fatima, Portugal, gua Maria Lourdes, Prancis, hingga gua Maria di Polandia, Nigeria, Kuba, dan Korea Selatan serta Basilica of the Shrine of the Immaculate Conception di Washington.

Baca juga: India Catat 401.993 Kasus Covid-19 Baru Per Sehari

Paus Fransiskus, yang mengaku berdoa demi kemanusiaan yang terluka, akan mengakhiri rangkaian doa rosario itu di Kapel Taman Vatikan pada 31 Mei mendatang.

Bulan Mei memang secara tradisional dirayakan oleg umat Katolik sebagai Bulan Maria.

Mereka yang ambil bagian dalam doa rosario pada tahun ini diminta berdoa agar pandemi segera berakhir dan kehidupan bisa kembali normal.

Paus menggarisbawahi situasi dramatis yang menyebabkan penderitaan umat manusia selama 16 bulan sejak virus korona merajalela di dunia, menewaskan lebih dari 3 juta orang, hingga saat ini, dan menghantam perekonomian dunia.

Paus Fransiskus meminta perlindungan bagi mereka yang berduka karena keholangan orang terkasih, yang mayoritas harus dimakamkan dengan cara yang melukai jiwa, karena pembatasan sosial.

Dia kemudian memuji para pahlawan yaitu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu para penderita covid-19.

Paus kemudian meminta bantuan Bunda Maria untuk menerangi jiwa para ilmuwan agar bisa mencari solusi terbaik untuk mengalahkan virus korona dan menggugah pemerintah dunia untuk menyediakan dana untuk mencari solusi agar hal semacam ini tidak terulang di masa depan. (AFP/OL-1)