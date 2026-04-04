Nyeri setelah Operasi Lutut? Begini Penjelasan Dokter tentang Aturan Minum Obatnya

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
OPERASI penggantian sendi lutut (total knee replacement) bukan akhir dari proses penyembuhan. Justru setelah tindakan selesai, pasien memasuki fase penting, manajemen nyeri.
Namun, masih banyak pasien mengira obat anti nyeri bisa dikonsumsi bebas selama rasa sakit belum hilang. Dokter menegaskan, anggapan ini keliru dan berisiko.
Dalam standar medis internasional, obat anti nyeri memang menjadi bagian wajib pasca operasi. Namun, penggunaannya sudah diatur secara ketat, mulai dari jenis, dosis, hingga durasi konsumsi.
Tujuannya bukan sekadar menghilangkan nyeri, tetapi menjaga keseimbangan antara kenyamanan pasien dan keamanan jangka panjang. Artinya, cukup sesuai kebutuhan, bukan berlebihan.
Mengonsumsi obat anti nyeri tanpa kontrol bisa memicu masalah baru.
Pada obat golongan opioid, risiko terbesar adalah ketergantungan, terutama jika digunakan terlalu lama atau melebihi dosis. Ini menjadi isu serius secara global.
Sementara itu, obat non-opioid seperti NSAID juga memiliki efek samping, seperti:
Karena itu, dokter tidak menyarankan pasien menambah dosis atau memperpanjang penggunaan tanpa evaluasi medis.
Tren dunia medis kini mengarah ke multimodal pain management, pendekatan kombinasi untuk mengontrol nyeri.
Metode ini menggabungkan:
Pendekatan ini terbukti mampu menekan penggunaan obat keras. Bahkan, dalam beberapa kasus, pasien bisa pulih tanpa opioid.
Dokter menegaskan, nyeri setelah operasi adalah hal normal. Namun, bukan berarti harus terus ditekan dengan obat.
Pemulihan optimal justru bergantung pada:
Obat tetap boleh digunakan, tetapi harus sesuai aturan. Penggunaan berlebihan justru dapat memperlambat pemulihan dan meningkatkan risiko komplikasi. (Hospital for Special Surgery/Cleveland Clinic/Z-10)
