Nenek Moyang Buaya Pernah Berkaki Dua, Fakta Evolusi yang Bikin Kaget

Foto salah satu jejak kaki buaya bipedal purba di Korea Selatan yang diambil oleh Dr Seul Mi Bae.( Scintific Reports)

BAYANGAN tentang buaya biasanya identik dengan tubuh rendah, kaki pendek, dan gaya berjalan lambat di darat. Tapi riset terbaru justru membuka fakta yang cukup mengejutkan. Jauh sebelum buaya modern muncul, sebagian nenek moyangnya ternyata berjalan dengan dua kaki.

Jejak Fosil Ungkap Cara Jalan yang Berbeda

Penelitian dari Scientific Reports menemukan jejak kaki fosil berusia lebih dari 100 juta tahun di Korea Selatan. Jejak ini punya pola yang tidak biasa.

Tidak ditemukan bekas kaki depan. Yang terlihat hanya langkah kaki belakang dengan pola lurus dan konsisten. Ciri ini identik dengan hewan yang berjalan dengan dua kaki, bukan empat.

Baca juga : Temuan pada Buaya Ungkap Misteri Baru, Cara Hitung Usia Dinosaurus Perlu Direvisi

Awalnya, jejak tersebut diduga milik reptil terbang. Tapi setelah dianalisis lebih detail, struktur dan bentuknya justru lebih cocok dengan kelompok kerabat buaya purba.

Bukan Buaya Modern, Tapi Kerabat Jauh

Makhluk ini bukan buaya seperti yang hidup sekarang. Mereka termasuk dalam kelompok crocodylomorph, yaitu garis evolusi yang lebih luas dari buaya modern.

Ciri-cirinya cukup berbeda, makhluk ini hidup lebih aktif di darat, postur tubuh lebih tegak, ukuran bisa mencapai 2–3 meter.

Baca juga : Diterkam Buaya, Jasad Nelayan Bangka Ditemukan di Jaring Ikan

Secara visual, mereka bahkan lebih mirip dinosaurus kecil dibanding buaya yang kita kenal hari ini.

Evolusi Bikin Bentuk Tubuh Mirip

Fenomena ini dijelaskan lewat konsep evolusi yang disebut convergent evolution. Artinya, spesies yang tidak berkerabat dekat bisa mengembangkan bentuk tubuh yang mirip karena menghadapi kebutuhan lingkungan yang sama.

Dalam kasus ini, berjalan dengan dua kaki memberi keuntungan dengan gerak lebih cepat di darat, pandangan lebih luas untuk berburu, dan efisiensi energi saat berjalan

Itulah sebabnya bentuk tubuhnya terlihat “dinosaurus banget”, padahal secara garis keturunan berbeda.

Kenapa Buaya Sekarang Kembali ke Empat Kaki?

Buaya modern berkembang dengan gaya hidup semi-akuatik. Mereka lebih sering berburu dengan cara mengendap di air daripada mengejar mangsa di darat.

Kondisi ini membuat tubuh rendah dan empat kaki jadi lebih efektif. Evolusi pun mengarah ke bentuk yang lebih stabil di air, bukan lagi kecepatan di darat.

Sementara itu, garis keturunan buaya berkaki dua akhirnya punah dan tidak berlanjut hingga sekarang.

Evolusi Tidak Selalu Lurus

Temuan ini memperlihatkan bahwa evolusi tidak berjalan dalam satu arah yang tetap. Garis keturunan bisa berubah drastis tergantung lingkungan dan kebutuhan.

Buaya yang sekarang terlihat sederhana ternyata punya sejarah evolusi yang jauh lebih kompleks. Dari predator darat yang lincah hingga pemburu air yang sabar, semuanya bagian dari proses panjang adaptasi.

Nenek moyang buaya memang pernah berjalan dengan dua kaki. Bukan manusia, bukan juga dinosaurus, tapi bukti bahwa evolusi bisa menghasilkan bentuk yang tidak terduga. (Science News, Scientific Reports/P-3)