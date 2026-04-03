Waspada Infeksi Morbilivirus! Ini Gejala Campak yang Sering Menyerang Dewasa

Kenali gejala campak pada orang dewasa yang bisa lebih berbahaya.

PENYAKIT campak yang disebabkan oleh infeksi virus Morbilivirus kini menjadi perhatian serius karena risikonya yang dapat menyerang orang dewasa dengan gejala yang lebih berat. Infeksi ini menular melalui percikan liur (droplets) dan menyerang sistem pernapasan sebelum menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah.

Virus campak bekerja dengan menginfeksi sel-sel sistem kekebalan tubuh di paru-paru, kemudian bergerak menuju kelenjar getah bening.

Jika tidak ditangani dengan tepat, virus akan berkembang biak dan menyebar ke berbagai organ tubuh lainnya, yang memicu munculnya gejala klinis secara bertahap.

Gejala awal campak pada orang dewasa biasanya muncul 10 hingga 14 hari setelah terpapar. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai meliputi:

Demam tinggi yang disertai rasa lemas luar biasa.

Batuk, pilek, dan sakit tenggorokan.

Mata merah (konjungtivitis) dan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya.

Munculnya bintik putih kecil di area rongga mulut (bercak Koplik).

Ruam merah yang bermula dari wajah, lalu menyebar ke leher hingga seluruh anggota tubuh.

Individu yang belum mendapatkan vaksinasi campak atau MMR secara lengkap memiliki risiko tertinggi. Selain itu, daya tahan tubuh yang lemah dan kontak erat dengan penderita dalam durasi lama menjadi pemicu utama penularan.

Untuk mencegah penularan, langkah paling efektif adalah melalui imunisasi MMR. Bagi orang dewasa yang belum pernah divaksin, disarankan menerima dua dosis vaksin dengan jeda minimal 28 hari. Selain itu, menjaga kebersihan tangan secara rutin dan menghindari kontak dengan penderita menjadi protokol kesehatan yang wajib dijalankan.

Hingga saat ini, data medis menunjukkan bahwa penanganan dini sangat krusial untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada pasien dewasa.