Program Sebar Qurban Ajak Masyarakat Maknai Berkurban Memberi Manfaat Luas

HUMAN Initiative memulai rangkaian peluncuran program Sebar Qurban 2026 di Desa Telaga Banyak, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini jadi awal dari upaya menghubungkan potensi peternak dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Mengusung tema Luaskan Dampak Qurban, program ini mengajak masyarakat melihat kurban sebagai ibadah yang membawa manfaat lebih luas. Tidak hanya memperkuat nilai spiritual, kurban juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi lokal.

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari manajemen Human Initiative, Wakil Bupati Lombok Utara serta jajarannya, tokoh masyarakat, peternak lokal, dan warga setempat. Masyarakat juga dapat menyaksikan kegiatan itu melalui siaran langsung di kanal resmi Human Initiative.

Vice President Human Initiative Romi Ardiansyah menyampaikan program tersebut dirancang untuk memperluas manfaat kurban melalui berbagai pendekatan.

“Sebar Qurban memiliki tiga misi utama yakni, memfasilitasi ibadah, menggerakkan peternak lokal, dan berbagi kebahagiaan bagi masyarakat. Dari sinilah kami ingin kurban memberi manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Romi menjelaskan provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Utara, dipilih sebagai lokasi kickoff karena masyarakatnya memiliki semangat gotong royong kuat dan didukung ekosistem peternak lokal yang potensial untuk diberdayakan. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mendorong pemerataan distribusi daging kurban dari tahun ke tahun.

"Kebersamaan jadi dasar dari gerakan ini. Saat berbagai pihak terlibat dan berjalan bersama, manfaat kurban dapat menjangkau lebih luas dan berkelanjutan," terangnya.

Dia menyatakan pada 2026, program Sebar Qurban menargetkan penyaluran manfaat bagi sekitar 309.000 penerima program. Distribusi direncanakan menjangkau 27 provinsi, 134 kabupaten atau kota, serta 145 wilayah di Indonesia, dan diperluas hingga 11 negara di luar negeri. "Upaya ini menunjukkan arah program untuk memperluas jangkauan manfaat kurban secara lebih merata," kata Romi.

Ia menambahkan Human Initiative mengajak masyarakat mengambil bagian dalam program Sebar Qurban 2026 melalui laman resmi. "Kurban dapat menjadi langkah sederhana yang menghadirkan manfaat bagi lebih banyak orang," pungkasnya.

Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program di masyarakat.

“Untuk menjawab berbagai tantangan di masyarakat, kami membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Human Initiative sebagai mitra strategis. Kami juga mendorong masyarakat untuk tidak hanya jadi penerima, tetapi juga mulai mengambil bagian dalam berkurban melalui berbagai saluran yang telah disediakan,” ucapnya.

Adapun rangkaian kegiatan pada peluncuran mencakup pemaparan program, seremoni peluncuran, penampilan budaya lokal, serta talkshow yang menghadirkan cerita dari peternak dan masyarakat. Melalui sesi ini, peserta dapat melihat kurban memiliki dampak yang begitu terasa pada kehidupan masyarakat sehari-hari.(H-2)