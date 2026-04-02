Perkuat Komitmen Berkelanjutan, Ascott Indonesia Salurkan 6.500 Kotak Makan di 17 Kota

MEMAKNAI bulan Ramadan sebagai momentum untuk berbagi dan memperkuat kepedulian sosial, Ascott Indonesia kembali menyelenggarakan program Ascott Takes Part Ramadan. Inisiatif tahunan ini menjadi bagian dari upaya Ascott Indonesia, unit bisnis penginapan di Indonesia yang merupakan bagian dari The Ascott Limited dan dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand Investment Limited, dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang ditujukan bagi mereka yang membutuhkan.

Memasuki tahun kelima, program Ascott Takes Part Ramadan menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Ascott Indonesia dalam menjalankan program berkelanjutan Ascott CARES. Tahun ini, Ascott Indonesia bersama seluruh jaringan propertinya di 17 kota di Indonesia melaksanakan rangkaian kegiatan sosial yang berlangsung dari mulai 4-11 Maret 2026. Sebanyak 6.500 kotak makanan yang berasal dari properti di seluruh Indonesia didistribusikan ke 30 titik di berbagai wilayah.

"Bagi kami di Ascott Indonesia, Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Melalui Ascott Takes Part Ramadan, kami ingin hadir lebih dekat dengan komunitas sekitar, berbagi kebaikan, serta memperkuat rasa kebersamaan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan membawa semangat positif bagi semua pihak yang terlibat," ujar Handy Bunardy selaku Area General Manager Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan.

Melalui program Ascott Takes Part Ramadan, setiap wilayah menghadirkan kegiatan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di Kota Semarang, Somerset Queen City Semarang dan Pop! Hotel Pemuda Semarang berkolaborasi untuk membersihkan masjid, memberikan edukasi kepada anak-anak, dan membagikan 125 kotak makan.

Kegiatan itu berlangsung di Kampung Cakrawala yang terletak di bawah jembatan Arteri Yos Sudarso Semarang. Kampung ini memiliki 35 keluarga beserta 40 anak. Sebanyak 30 karyawan terlibat dalam kegiatan Ascott Takes Part Ramadan 2026 di Kota Semarang.

Ascott Takes Part Ramadan merupakan bagian kecil dari program berkelanjutan yang dilakukan oleh Ascott Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menginspirasi masyarakat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Ascott dan program berkelanjutannya, dapat mengunjungi Ascott CARES. (RO/I-2)