Fasilitas Baru Jadi Upaya Tingkatkan Pengalaman Belajar

Pengembangan fasilitas nonakademik di Stella Maris International School, Gading Serpong.(Dok. Stella Maris International School)

MEMASUKI tahun ajaran baru, tren pendidikan yang menekankan keseimbangan akademik dan perkembangan nonakademik kian menguat. Sejumlah sekolah mulai menggeser pendekatan belajar dari yang konvensional ke model yang lebih aktif dan kontekstual, termasuk yang dilakukan Stella Maris School melalui penambahan fasilitas baru.

Di kampus Stella Maris International School Gading Serpong, pengembangan fasilitas difokuskan pada aktivitas fisik dan eksplorasi. Salah satunya adalah Sport Hall yang dilengkapi kolam renang air hangat, pusat kebugaran, hingga ruang gym khusus anak usia dini.

Fasilitas itu diarahkan untuk mendukung perkembangan motorik sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat sejak awal masa pendidikan.

Selain itu, sekolah juga menghadirkan Tinkering Space, ruang terbuka seluas lebih dari 300 meter persegi yang difungsikan sebagai area diskusi dan eksplorasi. Model pembelajaran di ruang terbuka ini diharapkan dapat mendorong kreativitas serta kemampuan pemecahan masalah siswa dalam suasana yang lebih fleksibel.

Program pendukung lain yang turut diperkuat adalah layanan penitipan anak (day care) berbasis lingkungan berbahasa Inggris. Skema ini dirancang untuk memberikan stimulasi motorik, sosial, dan kognitif secara seimbang sejak usia dini.

CEO Stella Maris School Michel Senjaya menilai, perubahan pendekatan ini sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.

"Lingkungan pendidikan perlu terus beradaptasi dengan kebutuhan perkembangan anak. Kehadiran Sport Hall dan Tinkering Space menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, aktif, dan relevan dengan tantangan masa depan," ujarnya dikutip pada Rabu (1/4).

Sebagai lembaga pendidikan yang telah beroperasi lebih dari tiga dekade, Stella Maris School menggabungkan kurikulum International Baccalaureate dan Cambridge dalam proses pembelajarannya. Pendekatan ini dipadukan dengan penekanan pada nilai-nilai dasar seperti kolaborasi, integritas, hingga inovasi. (Z-10)