13 Dampak Jarang Olahraga dalam Waktu Lama

Headline
JARANG olahraga adalah kondisi ketika seseorang tidak melakukan aktivitas fisik secara rutin atau tidak memenuhi kebutuhan gerak tubuh yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan.
Jarang olahraga berarti tidak melakukan olahraga sama sekali, atau berolahraga tetapi sangat jarang. Padahal, tubuh membutuhkan aktivitas fisik secara teratur untuk tetap sehat dan bugar.
Kurang aktivitas membuat kalori menumpuk dan berat badan naik.
Jarang bergerak dapat meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah.
Kurang olahraga membuat tubuh sulit mengontrol kadar gula darah.
Kurang aktivitas fisik bisa menurunkan kepadatan tulang.
Otot menjadi lemah karena jarang digunakan.
Tubuh jadi cepat capek karena stamina menurun.
Aliran darah ke otak berkurang sehingga fokus menurun.
Kurang olahraga bisa meningkatkan risiko gangguan mental seperti Depresi.
Performa pernapasan jadi tidak optimal.
Kurang aktivitas meningkatkan risiko hipertensi.
Pembakaran kalori jadi lebih lambat.
Jarang olahraga bisa menyebabkan sulit tidur atau kualitas tidur buruk.
Tubuh jadi lebih cepat mengalami penurunan fungsi.
Jarang olahraga dalam waktu lama dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari obesitas, diabetes, hingga gangguan mental. (Z-4)
Sumber: alodokter, hellosehat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved