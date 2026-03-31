Berikut Dampak Jarang Olahraga dalam Waktu Lama

JARANG olahraga adalah kondisi ketika seseorang tidak melakukan aktivitas fisik secara rutin atau tidak memenuhi kebutuhan gerak tubuh yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan.

Jarang olahraga berarti tidak melakukan olahraga sama sekali, atau berolahraga tetapi sangat jarang. Padahal, tubuh membutuhkan aktivitas fisik secara teratur untuk tetap sehat dan bugar.

Berikut 13 Dampak Jarang Olahraga dalam Waktu Lama

1. Risiko Obesitas

Kurang aktivitas membuat kalori menumpuk dan berat badan naik.

2. Penyakit Jantung

Jarang bergerak dapat meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah.

3. Risiko Diabetes

Kurang olahraga membuat tubuh sulit mengontrol kadar gula darah.

4. Tulang Melemah

Kurang aktivitas fisik bisa menurunkan kepadatan tulang.

5. Otot Menyusut

Otot menjadi lemah karena jarang digunakan.

6. Mudah Lelah

Tubuh jadi cepat capek karena stamina menurun.

7. Gangguan Konsentrasi

Aliran darah ke otak berkurang sehingga fokus menurun.

8. Risiko Stres dan Depresi

Kurang olahraga bisa meningkatkan risiko gangguan mental seperti Depresi.

9. Kapasitas Paru-paru Menurun

Performa pernapasan jadi tidak optimal.

10. Tekanan Darah Tinggi

Kurang aktivitas meningkatkan risiko hipertensi.

11. Metabolisme Melambat

Pembakaran kalori jadi lebih lambat.

12. Gangguan Tidur

Jarang olahraga bisa menyebabkan sulit tidur atau kualitas tidur buruk.

13. Penuaan Lebih Cepat

Tubuh jadi lebih cepat mengalami penurunan fungsi.

Jarang olahraga dalam waktu lama dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari obesitas, diabetes, hingga gangguan mental. (Z-4)

Sumber: alodokter, hellosehat