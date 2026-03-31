Earth Hour 2026 di Aston Serang: Aksi Nyata Hemat Energi dan Promo Lingkungan

Tamu mengabadikan momen di simbol 60+ Aston Serang saat Earth Hour 2026.(Dok Aston Serang)

ASTON Serang dengan bangga ikut serta dalam kampanye global Earth Hour 2026 sebagai gerakan internasional untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan penghematan energi. Hotel mengajak seluruh tamu dan staf untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini yang berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 20.30 WIB.

Selama Earth Hour, area Plaza di Aston Serang menghadirkan beragam aktivitas menarik, termasuk Movie Time dengan lampu yang diredupkan sebagai simbol penghematan energi serta Face Painting untuk anak-anak yang memadukan hiburan dengan edukasi lingkungan. Tamu juga dapat menikmati buffet All You Can Eat dengan harga terjangkau, memberikan pengalaman kuliner yang lezat sekaligus mendukung kampanye berkelanjutan.

Selain itu, staf Aston Serang juga berpartisipasi dari rumah dengan mematikan lampu sebagai bentuk komitmen pribadi terhadap keberlanjutan dan penghematan energi. Untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan, Aston Serang menghadirkan promo khusus kopi dengan diskon 20% bagi tamu yang menggunakan tumbler pribadi pada tanggal 28-29 Maret 2026, mendorong kebiasaan berkelanjutan dalam kehidupan

sehari-hari.

Baca juga : ASTON Serang Borong 4 Penghargaan Bergengsi di GM Conference Archipelago

"Earth Hour bukan hanya tentang mematikan lampu selama satu jam, tetapi juga tentang menumbuhkan kesadaran dan mendorong tindakan positif terhadap lingkungan. Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi tamu dan staf untuk terus menerapkan pilihan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Herdiani Munzir, Cluster Director of Sales and Marketing.

Tamu yang ikut serta dalam Earth Hour didorong untuk membagikan momen mereka di media sosial dengan men-tag dan follow @astonserang di Instagram. Hadiah menarik diberikan kepada dua peserta beruntung, menambah keseruan dan keterlibatan dalam kampanye global ini.

Aston Serang terus berkomitmen mendukung praktik ramah lingkungan dan mengajak semua pihak untuk bergabung dalam upaya menjaga bumi demi masa depan yang lebih hijau. (RO/I-2)