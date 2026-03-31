3 Bacaan Doa agar Dimudahkan Ujian: Arab, Latin dan Arti

DOA agar dimudahkan ujian adalah permohonan kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan, serta hasil terbaik saat menghadapi ujian, baik ujian sekolah, pekerjaan, maupun kehidupan.
Doa agar dimudahkan ujian merupakan bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan Allah, agar ujian bisa dilalui dengan lancar, tenang, dan sukses.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma la sahla illa ma ja‘altahu sahlan, wa anta taj‘alul hazna idza syi’ta sahlan
Artinya
“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan kesulitan menjadi mudah jika Engkau kehendaki.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Rabbi ishrah li shadri, wa yassir li amri, wahlul ‘uqdatan min lisani, yafqahu qawli
Artinya
“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma inni as’aluka ‘ilman nafi‘an
Artinya
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat.”
Doa-doa di atas bisa membantu menenangkan hati dan memohon kemudahan dari Allah agar ujian berjalan lancar dan hasilnya baik. (Z-4)
Sumber: zalora, banggabersarung
