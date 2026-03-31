3 Bacaan Doa agar Dimudahkan Ujian: Arab, Latin dan Arti

DOA agar dimudahkan ujian adalah permohonan kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan, serta hasil terbaik saat menghadapi ujian, baik ujian sekolah, pekerjaan, maupun kehidupan.

1. Doa Memohon Kemudahan

Bacaan Arab

اللّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Bacaan Latin

Allahumma la sahla illa ma ja‘altahu sahlan, wa anta taj‘alul hazna idza syi’ta sahlan

Artinya

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan kesulitan menjadi mudah jika Engkau kehendaki.”

2. Doa Nabi Musa agar Dimudahkan Urusan

Bacaan Arab

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Bacaan Latin

Rabbi ishrah li shadri, wa yassir li amri, wahlul ‘uqdatan min lisani, yafqahu qawli

Artinya

“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”

3. Doa Memohon Ilmu yang Bermanfaat

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

Bacaan Latin

Allahumma inni as’aluka ‘ilman nafi‘an

Artinya

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat.”

Doa-doa di atas bisa membantu menenangkan hati dan memohon kemudahan dari Allah agar ujian berjalan lancar dan hasilnya baik. (Z-4)

Sumber: zalora, banggabersarung