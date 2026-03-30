Cegah Sakit Ginjal Sejak Dini dengan Meningkatkan Literasi Obat Herbal

Ilustrasi produk kesehatan perawatan ginjal.(Dok.Istimewa)

UNTUK mencegah sakit ginjal sejak dini, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menjalani gaya hidup yang sehat dan seimbang, serta mengonsumsi obat herbal yang tepat dan aman. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat prevalensi Penyakit Ginjal Kronik (PGK) di Indonesia sebesar 0,38% atau 3,8 orang per 1000 penduduk.

Angka yang tampak kecil ini menyimpan realita mengkhawatirkan, terutama ketika penelitian Perhimpunan Nefrologi Indonesia menunjukkan prevalensi sebenarnya bisa mencapai 12,5%. Kondisi ini mendorong PT. Hollis Media Bariklana untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat tentang penggunaan produk herbal yang tepat.

Direktur PT. Hollis Media Bariklana, Akhmad Rois kemarin menekankan pentingnya edukasi kesehatan di tengah tingginya minat masyarakat terhadap pengobatan herbal. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk herbal yang tepat masih rendah. Banyak yang mengonsumsi tanpa memahami komposisi, dosis yang benar, atau cara penyimpanan yang tepat.

"Hollis Media Bariklana adalah perusahaan yang mendistribusikan Tugingo, produk obat herbal terstandar yang dibuat dari formulasi bahan alami. Obat herbal ini mengandung empat ekstrak daun berkhasiat yakni alpukat, sukun, tempuyung dan keji beling. Setiap komponen dalam obat ini memiliki manfaat spesifik untuk kesehatan ginjal dan saluran kemih," jelasnya.

Akhmad menyebut, ekstrak daun sukun dan tempuyung secara khusus membantu meluruhkan batu ginjal, sementara daun keji beling efektif mengatasi infeksi saluran kemih. Daun alpukat berperan dalam meningkatkan fungsi ginjal secara keseluruhan dan produk ini, telah mengantongi izin BPOM POM TR.203393411 serta sertifikat Halal MUI dan edukasi yang diberikan kepada konsumen tidak hanya sebatas pada komposisi produk. Ia juga menegaskan pentingnya pemahaman akan cara mengonsumsi herbal yang benar. Untuk herbal Tugingo dikonsumsi 3×2 kapsul sehari setelah makan. Obat harus disimpan di tempat kering, terhindar sinar matahari langsung pada suhu di bawah 30°.

"Yang juga tak kalah penting adalah edukasi tentang deteksi dini gangguan ginjal. Masyarakat perlu mewaspadai gejala seperti kencing berbusa, kaki bengkak tanpa sebab jelas, mudah lelah, dan sakit pinggang berkepanjangan. Gejala-gejala ini sering diabaikan, padahal bisa menjadi indikator awal masalah ginjal,” tuturnya.

Target edukasi Tugingo kata Akhmad, meliputi masyarakat usia 12 tahun ke atas, terutama mereka yang memiliki kebiasaan konsumsi makanan tinggi gula, garam dan lemak. Kelompok ini memiliki risiko tinggi mengalami masalah ginjal di kemudian hari. Hollis Media Bariklana juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membedakan produk asli dan palsu. Produk yang asli memiliki ciri khas hologram emas, kemasan dengan logo dan tanggal kadaluarsa berupa cap. Produk palsu juga biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga resmi.

“Produk herbal bukan pengganti terapi medis yang diresepkan dokter, melainkan pelengkap dalam menjaga kesehatan ginjal. Konsultasi dengan tenaga kesehatan tetap diperlukan, terutama bagi penderita penyakit kronis,” tandasnya.

Melalui media sosial resmi @tugingo.id dan @officialtugingo, perusahaan aktif memberikan edukasi dan menjawab konsultasi kesehatan. Investasi dalam edukasi kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Dengan biaya pengobatan ginjal yang mencapai Rp2,79 triliun menurut data BPJS 2019, edukasi preventif melalui literasi herbal menjadi langkah strategis mengurangi beban kesehatan nasional. (E-2)