Pernah Kena Campak, Aman Seumur Hidup? Ini Fakta Medis yang Perlu Diketahui

DOKTER dan peneliti sepakat bahwa orang yang pernah terinfeksi campak biasanya tidak akan terkena lagi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyatakan bahwa infeksi campak alami mampu memberikan kekebalan jangka panjang, bahkan seumur hidup.

Peneliti penyakit menular dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Dr. William J. Moss, menjelaskan bahwa virus campak memicu respons imun yang kuat. Tubuh membentuk antibodi spesifik yang akan langsung mengenali dan melawan virus jika terpapar kembali.

Setelah sembuh, tubuh menyimpan memori terhadap virus tersebut dan siap melawan jika ada paparan ulang.

Apakah Bisa Kena Lagi?

Meski kekebalan biasanya bertahan lama, dokter menegaskan kemungkinan infeksi ulang tetap ada, walau sangat jarang.

CDC menyebutkan kasus reinfeksi bisa terjadi pada kondisi tertentu, terutama pada orang dengan sistem imun lemah. Dalam situasi ini, respons imun tidak bekerja optimal sehingga perlindungan tidak maksimal.

Beberapa laporan medis juga mencatat adanya kasus modified measles atau campak dengan gejala lebih ringan pada orang yang sebelumnya sudah memiliki kekebalan. Namun, kasus seperti ini tidak umum dan sering sulit terdeteksi.

Campak Justru Bisa Melemahkan Imun

Hal yang sering luput dari perhatian adalah dampak jangka panjang campak terhadap sistem imun.

Studi yang dipublikasikan di jurnal Science, menunjukkan bahwa campak dapat menyebabkan immune amnesia. Kondisi ini membuat sistem kekebalan tubuh kehilangan sebagian memori terhadap infeksi lain yang pernah dilawan sebelumnya.

Akibatnya, seseorang yang baru sembuh dari campak bisa menjadi lebih rentan terhadap penyakit lain selama beberapa waktu.

Vaksin Tetap Jadi Perlindungan Utama

Dokter menekankan bahwa vaksinasi tetap penting, bahkan bagi mereka yang belum pernah terinfeksi. Vaksin campak (MMR) terbukti efektif membentuk perlindungan yang kuat terhadap virus.

Meski imunitas dari vaksin bisa sedikit menurun seiring waktu, perlindungannya tetap signifikan dan membantu mencegah penyebaran luas di masyarakat.

Kemungkinan Terinfeksi Kembali Tetap Ada

Pernah kena campak memang memberikan perlindungan jangka panjang, bahkan hampir seumur hidup. Namun, kemungkinan terinfeksi kembali tetap ada, meski sangat jarang.

Di sisi lain, dampak campak terhadap sistem imun justru bisa membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit lain.

Karena itu, pencegahan lewat vaksinasi dan menjaga daya tahan tubuh tetap jadi langkah paling rasional. (Intan Safitri/E-4)