Fotografer Abadikan Foto Momen Orang-Orang Berbaur Sempurna dengan Lingkungan

Hasil karya foto Joseph Ford dari kolaborasinya bersama Nina Dodd.(Bored Panda)

FOTOGRAFER Joseph Ford kini kembali dengan proyek yang kental dengan permainan ilusi mata. Berbeda dengan ilusi mata lainnya, kali ini, Ford berkolaborasi dengan seniman tekstil Nina Dodd untuk menciptakan “Invisible Jumpers.”

Kolaborasi di antara keduanya menciptakan suatu ilusi dari jahitan tangan yang mana orang-orang akan tampak menyatu dengan lingkungan berkat sweater rajutan khusus yang dirancang untuk setiap lokasi.

Gambar-gambar hasil Ford mungkin semakin terlihat menyatu arena bantuan digital, tetapi semuanya dibuat secara nyata tanpa melibatkan AI atau CGI. Sebaliknya, efek dari rajutan tangan Dodd yang teliti dan pengaturan fotografi Ford yang tepat mampu menghasilkan gambar yang mengesankan.

Kolaborasi Tak Terduga

Kolaborasi antara Ford dan Dodd merupakan suatu kolaborasi yang tidak diduga-duga. Mulanya, Ford terdorong untuk membuat proyek bersama dengan Dodd setelah melihat hasil rajutan sweater Dodd yang dibuat berdasarkan tempat duduk bus di Brighton.

Sebuah proyek kolaborasi pun lahir dan para model akan mengenakan jumper sehingga bagian tubuh atas dan perut mereka menyatu dengan latar belakang.

Beberapa ide Ford hampir mustahil untuk direplikasi dalam bentuk rajutan. Tetapi ide-ide lain berhasil terwujud, termasuk sweater kamuflase untuk anjing.

Ford menggambarkan kolaborasi ini sebagai refleksi tentang cara-cara orang untuk mengekspresikan diri di media sosial. Sementara Dodd melihat kolaborasi ini sebagai upaya karya-karya wol untuk semakin digunakan hingga batas absolutnya.

Bersama-sama, keduanya merayakan kerajinan tangan di zaman yang didominasi oleh produksi cepat sekaligus membuktikan bahwa fotografi masih dapat dibuat dengan tangan dan bukan perangkat lunak.

Karya Ford dari “Invisible Jumpers” telah menghasilkan sebanyak 27 foto dan dapat dilihat secara langsung pada pameran The Other Art Fair Chicago di Artifact Events pada 9-12 April 2026. Selain itu, Ford dan Dodd bahkan telah mirilis sebuah buku yang memamerkan kerja sama tim mereka. (Bored Panda/BBC/Z-2)