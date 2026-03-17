11 Manfaat Daun Meniran bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Demam

Berikut Manfaat Daun Meniran bagi Kesehatan

DAUN meniran adalah daun dari tanaman herbal bernama Phyllanthus niruri, yang banyak tumbuh liar di daerah tropis seperti Indonesia.

Daun meniran merupakan bagian daun dari tanaman meniran yang digunakan sebagai obat herbal tradisional karena kandungan senyawa aktifnya yang bermanfaat bagi kesehatan.

Berikut 11 Manfaat Daun Meniran bagi Kesehatan

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Meniran membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit.

2. Membantu Mengatasi Infeksi

Memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang membantu melawan berbagai infeksi.

3. Menurunkan Demam

Sering digunakan sebagai obat herbal alami untuk meredakan demam.

4. Menjaga Kesehatan Hati

Meniran dikenal mampu membantu melindungi fungsi hati dan mendukung detoksifikasi.

5. Menurunkan Kadar Gula Darah

Baik untuk membantu mengontrol gula darah, terutama bagi penderita Diabetes.

6. Melancarkan Buang Air Kecil

Bersifat diuretik alami yang membantu mengeluarkan racun melalui urin.

7. Mencegah Batu Ginjal

Dapat membantu menghambat pembentukan batu ginjal dan melarutkan kristal kecil.

8. Mengatasi Peradangan

Mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu meredakan pembengkakan dan nyeri.

9. Menurunkan Tekanan Darah

Berpotensi membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.

10. Membantu Mengatasi Masalah Pencernaan

Digunakan untuk meredakan gangguan seperti diare dan sakit perut.

11. Bersifat Antioksidan

Melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Daun meniran adalah herbal alami yang kaya manfaat, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan organ vital. Meski begitu, penggunaannya tetap harus bijak dan sebaiknya dikonsultasikan jika digunakan jangka panjang. (Z-4)

Sumber: halodoc, alodokter