11 Manfaat Daun Meniran bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Demam

DAUN meniran adalah daun dari tanaman herbal bernama Phyllanthus niruri, yang banyak tumbuh liar di daerah tropis seperti Indonesia.
Daun meniran merupakan bagian daun dari tanaman meniran yang digunakan sebagai obat herbal tradisional karena kandungan senyawa aktifnya yang bermanfaat bagi kesehatan.
Meniran membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit.
Memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang membantu melawan berbagai infeksi.
Sering digunakan sebagai obat herbal alami untuk meredakan demam.
Meniran dikenal mampu membantu melindungi fungsi hati dan mendukung detoksifikasi.
Baik untuk membantu mengontrol gula darah, terutama bagi penderita Diabetes.
Bersifat diuretik alami yang membantu mengeluarkan racun melalui urin.
Dapat membantu menghambat pembentukan batu ginjal dan melarutkan kristal kecil.
Mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu meredakan pembengkakan dan nyeri.
Berpotensi membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.
Digunakan untuk meredakan gangguan seperti diare dan sakit perut.
Melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Daun meniran adalah herbal alami yang kaya manfaat, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan organ vital. Meski begitu, penggunaannya tetap harus bijak dan sebaiknya dikonsultasikan jika digunakan jangka panjang. (Z-4)
Sumber: halodoc, alodokter
