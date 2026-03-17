Penelitian yang dilakukan oleh Institute Of Health Sciences, 819 Swesen Riset biosains L.L.C Cause street, menyebutkan bahwa jengkol memiliki kemampuan membasmi sel kanker dan disinyalir 10.000 lebih kuat dari kemoterapi. Selain itu, jengkol juga dapat menjadi obat mujarab yang bisa menghancurkan sel-sel ganas hingga 12 jenis kanker di antaranya kanker payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.

Jengkol memang mengandung banyak antioksidan yang bisa menjadi senjata melawan radikal bebas di dalam tubuh. Jenis antioksidan yang dimiliki ialah polifenol, falavoniod, terpenoid, dan alkaloid. Untuk itu, mengonsumsi jengkol baik untuk kesehatan, akan tetapi dengan jumlah atau porsi yang pas.

Jengkol mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, B1, B2, dan C. Vitamin A bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan bisa meningkatkan ketajaman indera penglihatan. Vitamin A dan vitamin C juga berperan sebagai zat antioksidan. Manfaat antioksidan dikenal ampuh menangkal zat-zat radikal bebas penyebab penyakit kanker.

Manfaat jengkol selanjutnya ialah bisa mengontrol kadar gula darah sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh anda para penderita diabetes. Jengkol mengandung zat gula yang 'bersahabat’ dengan para penderita diabetes. Zat gula pada jengkol merupakan zat gula yang paling mudah diurai sehingga aman untuk penderita diabetes. Zat gula yang mudah terurai pada jengkol ini kemudian akan diubah menjadi energi oleh tubuh. Proses penguraian zat gula yang sempurna tidak akan menimbulkan timbunan gula darah di dalam tubuh.

Jengkol juga kaya akan zat besi yang sangat berperan untuk mencegah dan mengatasi kurangnya produksi sel-sel darah merah dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan zat besi, produksi sel-sel darah merah akan berkurang. Akibatnya suplai oksigen dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh seluruh sel dalam tubuh juga akan berkurang. Efek dari kurangnya suplai oksigen dan zat-zat makanan pada sel akan menurunkan fungsi atau kinerja sel. Tak heran jika seseorang mengalami kekurangan zat besi, ia akan terlihat lemas, mudah lelah, dan tidak bersemangat. Khusus perempuan, mengonsumsi jengkol saat sedang menstruasi sangat dianjurkan agar tubuh tidak kekurangan zat besi akibat banyaknya darah menstruasi yang keluar tubuh.

Kandungan mineral pada jengkol juga bisa melebarkan pembuluh darah yang menyempit, serta mencegah pembuluh darah menyempit kembali.

Agar khasiat jengkol menjadi optimal, sebaiknya tidak memasak jengkol terlalu matang (overcooked).