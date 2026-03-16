Bacaan Doa Qunut Witir Ramadhan Lengkap: Arab, Latin dan Arti

DOA Qunut Witir adalah doa yang dibaca dalam salat witir, khususnya pada rakaat terakhir setelah ruku’. Doa ini biasanya dibaca oleh imam dan makmum saat salat witir, terutama pada malam-malam bulan Ramadhan setelah salat tarawih.

Doa qunut witir berisi permohonan kepada Allah agar diberikan petunjuk, perlindungan, kesehatan, serta keberkahan dalam kehidupan. Dalam doa ini juga terdapat permintaan agar dijauhkan dari berbagai keburukan dan musibah.

Dalam praktiknya, membaca doa qunut pada salat witir hukumnya sunnah, sehingga boleh dibaca ataupun tidak. Namun, banyak umat Islam yang membacanya pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadhan, terutama pada salat witir berjamaah.

Berikut Bacaan Doa Qunut Witir Ramadhan

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

Bacaan Latin

Allahummahdinā fīman hadait, wa ‘āfinā fīman ‘āfait, wa tawallanā fīman tawallait, wa bārik lanā fīmā a‘thait, wa qinā syarra mā qadhait, fa innaka taqdhī wa lā yuqdā ‘alaik, wa innahu lā yadzillu man wālait, wa lā ya‘izzu man ‘ādait, tabārakta rabbanā wa ta‘ālait.

Artinya

“Ya Allah, berilah kami petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami kesehatan bersama orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Peliharalah kami bersama orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berkahilah kami pada apa yang telah Engkau berikan. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan dan tidak ada yang dapat menetapkan atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau lindungi, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan Maha Tinggi Engkau.”

Doa qunut witir Ramadhan adalah doa yang dibaca pada rakaat terakhir salat witir di bulan Ramadhan sebagai bentuk permohonan petunjuk, perlindungan, dan keberkahan kepada Allah. (Z-4)

Sumber: rumahzakat, muikaltim