Perkuat Konsolidasi, Hikmahbudhi Gelar Rapimnas XII untuk Sinergi Bangsa

HIMPUNAN Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) XII pada Jumat, 14 Maret 2026.

Mengusung tema Bersatu dalam Dhamma, Sinergi untuk Bangsa: Menguatkan Persatuan Organisasi dan Keharmonisan Umat, ajang ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal serta mendorong kontribusi nyata generasi muda Buddhis bagi kedaulatan NKRI.

Acara yang dihadiri jajaran Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, serta kader dari berbagai wilayah di Indonesia ini berfungsi sebagai ruang dialog dan refleksi. Fokus utamanya adalah merumuskan langkah strategis organisasi dalam menjawab tantangan zaman dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Dhamma.

Baca juga : Tim Mahasiswa UI Raih Global Ambassador Samsung Solve for Tomorrow

Semangat Pengabdian dan Integritas Kader

Ketua Umum PP Hikmahbudhi, Candra Aditiya Nugraha, dalam sambutannya menekankan bahwa soliditas organisasi adalah kunci utama.

Ia menegaskan bahwa Rapimnas bukan sekadar seremoni organisasi tahunan, melainkan wadah untuk memperteguh komitmen pengabdian.

“Rapimnas bukan sekedar forum organisasi, tetapi juga wadah untuk memperteguh komitmen kader dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan nilai-nilai Dhamma,” ujar Candra.

Baca juga : Bingung Memilih Program Studi yang Tepat? Berikut Tips Menentukan Jurusan Kuliah

Senada dengan hal tersebut, senior Hikmahbudhi, Ari Sutrisno, turut mengingatkan peran historis organisasi.

Ia berpesan agar seluruh kader menjaga semangat persaudaraan, integritas, dan militansi.

Menurutnya, Hikmahbudhi harus terus mencetak kader muda yang kritis sekaligus mampu menjadi perekat persatuan umat di tengah keberagaman.

Dukungan Pemerintah dan Sinergi Kebangsaan

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Drs. Supriyadi, M.Pd. Dalam arahannya, Supriyadi memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Hikmahbudhi dalam membina generasi muda.

Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara organisasi kepemudaan dengan pemerintah. Sinergi ini dinilai krusial untuk menjaga kerukunan umat beragama serta memperkokoh fondasi nilai-nilai kebangsaan di level mahasiswa.

Menghasilkan Program Strategis

Melalui Rapimnas XII, Hikmahbudhi diharapkan mampu menelurkan gagasan dan program kerja yang konkret untuk membangun masyarakat yang harmonis serta inklusif. Penutupan rangkaian acara ini menyisakan optimisme besar bagi keberlanjutan jejaring kader di seluruh tanah air.

"Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat jejaring kader HIKMAHBUDHI di seluruh Indonesia, sehingga semangat “Bersatu dalam Dhamma, Sinergi untuk Bangsa” dapat terus diwujudkan dalam berbagai gerakan nyata demi kemajuan umat, bangsa, dan negara," ungkap Candra saat ditemui di Jakarta, Sabtu (15/3/2026). (Z-1)