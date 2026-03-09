Hadirkan Kuliah Malam, Solusi Fleksibel bagi Karyawan dan Profesional Muda

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI tengah persaingan dunia kerja yang kian kompetitif, kebutuhan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan menjadi semakin mendesak. Namun, keterbatasan waktu terkadang menjadi kendala utama bagi para pekerja yang ingin melanjutkan studi. Menjawab tantangan tersebut, program kuliah kelas reguler malam di Matana University, kini hadir sebagai solusi pendidikan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan profesional masa kini.

Matana University menghadirkan Program Kelas Reguler Malam yang dirancang khusus bagi karyawan, profesional muda, dan masyarakat produktif. Program ini menawarkan sistem perkuliahan yang adaptif terhadap ritme kerja bagi karyawan/professional muda jadwal kuliah pada malam hari serta dukungan metode pembelajaran hybrid yang memadukan pertemuan online dan onsite.

Tak hanya fleksibel dari sisi waktu, Matana University juga memahami pentingnya akses pembiayaan. Kampus ini menyediakan skema biaya kuliah yang relatif terjangkau dengan pembayaran yang fleksibel dan dapat diangsur sebelum periode daftar ulang. Selain itu, tersedia pula berbagai keringanan seperti potongan uang gedung serta beasiswa UKT hingga 50 persen selama masa studi, sehingga kesempatan meraih pendidikan tinggi terbuka lebih luas bagi berbagai kalangan.

Franky Jamin, Rektor Matana University, menegaskan bahwa kehadiran kelas reguler malam merupakan wujud komitmen kampus dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif dan selaras dengan kebutuhan industri.

“Kami melihat banyak profesional dan karyawan memiliki potensi besar, namun terkendala waktu dan fleksibilitas. Program Kelas Reguler Malam dirancang agar mereka tetap dapat meningkatkan kompetensi akademik dan profesional tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Kurikulum kami susun aplikatif dan selaras dengan kebutuhan industri saat ini,” ujarnya.

Pada program ini, Matana University membuka beragam pilihan program studi jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) sesuai minat dan latar belakang profesional mahasiswa. Untuk jenjang sarjana, tersedia program studi Akuntansi, Manajemen, Pariwisata, Informatika, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Arsitektur. Sementara pada jenjang magister, tersedia Magister Manajemen yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan strategi bisnis para profesional.

Kurikulum di setiap program disusun dengan pendekatan aplikatif dan kontekstual. Proses pembelajaran didukung oleh dosen akademisi serta praktisi industri, dilengkapi pelatihan kompetensi dan sertifikasi bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

Lebih lanjut, Franky Jamin menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mencetak lulusan yang adaptif. “Kami yakin lulusan kelas malam memiliki kualitas dan kompetensi yang bahkan lebih unggul, karena mereka dibekali pengalaman kerja sekaligus penguatan akademik. Ini menjadi nilai tambah yang signifikan di dunia profesional dan dunia usaha,” tambahnya.

Melalui penyelenggaraan Program Kelas Reguler Malam, Matana University berharap dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menghadirkan solusi pendidikan berkelanjutan yang fleksibel, terjangkau, dan berorientasi masa depan bagi para pekerja di berbagai sektor dan industri. (H-2)