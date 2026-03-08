Niat Sholat Subuh Sendiri Lengkap dengan Bacaan Doa Qunut

Berikut Bacaan Niat Sholat Subuh Sendiri(freepik)

SHOLAT Subuh adalah salah satu sholat fardhu dalam agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim setiap hari. Sholat ini dilakukan pada waktu fajar hingga sebelum matahari terbit dan terdiri dari 2 rakaat.

Sholat Subuh merupakan bagian dari lima waktu sholat wajib yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholat ini memiliki keutamaan besar karena dilakukan pada waktu pagi saat banyak orang masih tidur.

Berikut Bacaan Niat Sholat Subuh Sendiri

Bacaan Arab

Baca juga : 2 Rakaat Sholat Subuh: Bacaan Niat, Tata Cara, dan Keutamaannya

أُصَلِّي فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Ushallī fardhas-shubhi rak‘ataini adā’an lillāhi ta‘ālā.

Artinya

Baca juga : Niat Sholat Subuh Lengkap dengan Bacaan Doa Qunut Arab dan Latin

“Saya niat sholat fardhu Subuh dua rakaat karena Allah Ta'ala.”

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Bacaan Latin

Allāhummah-dinī fīman hadait, wa ‘āfinī fīman ‘āfait, wa tawallanī fīman tawallait, wa bārik lī fīmā a‘thait, wa qinī syarra mā qadhait, fa innaka taqdhī wa lā يُقْضَى ‘alaik, innahu lā yadzillu man wālait, wa lā ya‘izzu man ‘ādait, tabārakta rabbanā wa ta‘ālait.

Artinya

“Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang Engkau beri kesehatan, lindungilah aku bersama orang-orang yang Engkau lindungi, berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan hukum dan tidak ada yang menetapkan hukum atas-Mu. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan Maha Tinggi.”

Sholat Subuh adalah salah satu sholat wajib dalam Islam yang terdiri dari dua rakaat, dan pada sebagian praktik umat Muslim, terutama dalam mazhab Syafi'i, doa qunut dibaca pada rakaat kedua setelah ruku’. (Z-4)

Sumber: zalora, rumahzakat