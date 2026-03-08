Niat Sholat Subuh Sendiri Lengkap dengan Bacaan Doa Qunut

Headline
SHOLAT Subuh adalah salah satu sholat fardhu dalam agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim setiap hari. Sholat ini dilakukan pada waktu fajar hingga sebelum matahari terbit dan terdiri dari 2 rakaat.
Sholat Subuh merupakan bagian dari lima waktu sholat wajib yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholat ini memiliki keutamaan besar karena dilakukan pada waktu pagi saat banyak orang masih tidur.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Ushallī fardhas-shubhi rak‘ataini adā’an lillāhi ta‘ālā.
Artinya
“Saya niat sholat fardhu Subuh dua rakaat karena Allah Ta'ala.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhummah-dinī fīman hadait, wa ‘āfinī fīman ‘āfait, wa tawallanī fīman tawallait, wa bārik lī fīmā a‘thait, wa qinī syarra mā qadhait, fa innaka taqdhī wa lā يُقْضَى ‘alaik, innahu lā yadzillu man wālait, wa lā ya‘izzu man ‘ādait, tabārakta rabbanā wa ta‘ālait.
Artinya
“Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang Engkau beri kesehatan, lindungilah aku bersama orang-orang yang Engkau lindungi, berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan hukum dan tidak ada yang menetapkan hukum atas-Mu. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan Maha Tinggi.”
Sholat Subuh adalah salah satu sholat wajib dalam Islam yang terdiri dari dua rakaat, dan pada sebagian praktik umat Muslim, terutama dalam mazhab Syafi'i, doa qunut dibaca pada rakaat kedua setelah ruku’. (Z-4)
Doa Qunut Subuh: Bacaan dan Keutamaannya dalam Islam. Pelajari doa qunut Subuh: bacaan lengkap, terjemahan, keutamaan, dan manfaatnya dalam amalan sehari-hari umat Muslim.
Ada dua bentuk utama doa qunut yang biasa dibaca: doa qunut pendek yakni doa qunut nazilah dan doa qunut panjang disebut doa qunut yang lebih lengkap.
Doa ini memiliki makna yang dalam, yaitu memohon petunjuk, rahmat, dan perlindungan Allah, serta permohonan agar umat Islam dijauhkan dari kesesatan.
