Kumpulan Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan

Berikut Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan(freepik)

DOA agar terhindar dari musibah adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan dari segala bentuk ujian, bencana, kesulitan, dan keburukan yang dapat menimpa diri maupun keluarga.

Doa ini biasanya diamalkan satt pagi dan sore hari, serta setelah melaksanakan sholat wajib.

Berikut 5 Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan

Bacaan Arab

Baca juga : 3 Bacaan Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ

Bacaan Latin

Allahumma inni a’udzu bika min syarri ma khalaqt.

Artinya

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan makhluk yang Engkau ciptakan. (HR. Muslim)

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

Bacaan Latin

Allahumma inni a’udzu bika min jahdil bala’, wa darakisy syaqa’, wa suu’il qadha’, wa syamata til a’da’.

Artinya

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari beratnya ujian, kesengsaraan, takdir yang buruk, dan ejekan musuh. (HR. Bukhari & Muslim)

Bacaan Arab

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bacaan Latin

Bismillahil ladzi laa yadhurru ma’asmihi syai’un fil ardhi wa laa fis samaa’i wa huwas sami’ul ‘alim.

Artinya

Dengan nama Allah yang bersama nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)

Bacaan Arab

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Bacaan Latin

Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa ‘adzaaban naar.

Artinya

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka. (QS. Al-Baqarah: 201)

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

Bacaan Latin

Allahumma inni a’udzu bika minal barashi wal jununi wal judzami wa min sayyi’il asqaam.

Artinya

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit buruk lainnya. (HR. Abu Dawud)

Doa ini bisa dibaca setelah sholat, saat merasa khawatir, atau diamalkan setiap pagi dan sore sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT. (Z-4)

Sumber: baznasjabar, ruangguru