Kumpulan Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan

DOA agar terhindar dari musibah adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan dari segala bentuk ujian, bencana, kesulitan, dan keburukan yang dapat menimpa diri maupun keluarga.
Doa ini biasanya diamalkan satt pagi dan sore hari, serta setelah melaksanakan sholat wajib.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma inni a’udzu bika min syarri ma khalaqt.
Artinya
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan makhluk yang Engkau ciptakan. (HR. Muslim)
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma inni a’udzu bika min jahdil bala’, wa darakisy syaqa’, wa suu’il qadha’, wa syamata til a’da’.
Artinya
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari beratnya ujian, kesengsaraan, takdir yang buruk, dan ejekan musuh. (HR. Bukhari & Muslim)
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Bismillahil ladzi laa yadhurru ma’asmihi syai’un fil ardhi wa laa fis samaa’i wa huwas sami’ul ‘alim.
Artinya
Dengan nama Allah yang bersama nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa ‘adzaaban naar.
Artinya
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka. (QS. Al-Baqarah: 201)
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma inni a’udzu bika minal barashi wal jununi wal judzami wa min sayyi’il asqaam.
Artinya
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit buruk lainnya. (HR. Abu Dawud)
Doa ini bisa dibaca setelah sholat, saat merasa khawatir, atau diamalkan setiap pagi dan sore sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT. (Z-4)
Sumber: baznasjabar, ruangguru
Dalam Islam, berdoa merupakan bentuk ikhtiar dan tawakal agar diberikan keselamatan serta dijauhkan dari bala.
