3 Bacaan Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan

DOA agar terhindar dari musibah adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan dari segala bentuk bencana, cobaan berat, keburukan, dan hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam Islam, berdoa merupakan bentuk ikhtiar dan tawakal agar diberikan keselamatan serta dijauhkan dari bala.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma inni a'udzu bika min sharri ma khalaqt.
Artinya
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau ciptakan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala’, wa darakis syaqa’, wa su’il qadha’, wa syamata til a’da’.
Artinya
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari beratnya cobaan, kesengsaraan, buruknya takdir, dan ejekan musuh.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Bismillahil ladzi la yadhurru ma’asmihi syai’un fil ardhi wa la fis samaa’i wa huwas sami’ul ‘alim.
Artinya
Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Doa ini bisa dibaca setelah sholat fardhu, dibaca 3 kali di pagi dan sore hari, serta diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. (Z-4)
Sumber: baznasjabar, kotasukabumibaznas
Doa ini bisa dibaca setelah sholat, saat merasa khawatir, atau diamalkan setiap pagi dan sore sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah SWT.
