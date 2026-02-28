Berikut Bacaan Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan(freepik)

DOA agar terhindar dari musibah adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan dari segala bentuk bencana, cobaan berat, keburukan, dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Islam, berdoa merupakan bentuk ikhtiar dan tawakal agar diberikan keselamatan serta dijauhkan dari bala.

Berikut 3 Bacaan Doa agar Terhindar dari Musibah dan Keburukan

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ

Bacaan Latin

Allahumma inni a'udzu bika min sharri ma khalaqt.

Artinya

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau ciptakan.

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

Bacaan Latin

Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala’, wa darakis syaqa’, wa su’il qadha’, wa syamata til a’da’.

Artinya

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari beratnya cobaan, kesengsaraan, buruknya takdir, dan ejekan musuh.

Bacaan Arab

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bacaan Latin

Bismillahil ladzi la yadhurru ma’asmihi syai’un fil ardhi wa la fis samaa’i wa huwas sami’ul ‘alim.

Artinya

Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Manfaat Mengamalkan Doa ini

Memohon perlindungan dari bencana dan kesulitan

Menenangkan hati saat khawatir

Menguatkan rasa tawakal kepada Allah

Doa ini bisa dibaca setelah sholat fardhu, dibaca 3 kali di pagi dan sore hari, serta diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. (Z-4)

Sumber: baznasjabar, kotasukabumibaznas