Niat Sholat Gerhana Bulan Sendiri: Lengkap dengan Teks Arab, Latin, dan Tata Caranya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NIAT sholat gerhana bulan sendiri (munfarid) adalah langkah awal yang penting sebelum melaksanakan ibadah sunnah muakkad ini. Meskipun lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid, umat Islam tetap diperbolehkan menunaikannya sendirian di rumah, terutama bagi wanita atau mereka yang memiliki udzur.
Berikut adalah teks lengkap niat sholat gerhana bulan untuk pelaksanaan secara mandiri:
أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى
Latin: Ushallii sunnatal khusuufi rak'ataini lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Saya niat shalat sunah gerhana bulan dua rakaat karena Allah Ta'ala."
Berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya, sholat gerhana bulan (khusuf) memiliki struktur dua kali berdiri dan dua kali rukuk dalam setiap rakaatnya. Berikut adalah panduannya:
Catatan Penting:
Bagi yang sholat sendiri, tidak perlu ada khutbah setelah sholat. Disunnahkan untuk memperbanyak dzikir, istighfar, dan doa setelah menyelesaikan sholat hingga fenomena gerhana berakhir. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved