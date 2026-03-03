Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Niat Sholat Gerhana Bulan Sendiri: Lengkap dengan Teks Arab, Latin, dan Tata Caranya

 Gana Buana
03/3/2026 16:30
Niat Sholat Gerhana Bulan Sendiri: Lengkap dengan Teks Arab, Latin, dan Tata Caranya
Niat Sholat Gerhana Bulan Sendiri.(Dok. Nasa)

NIAT sholat gerhana bulan sendiri (munfarid) adalah langkah awal yang penting sebelum melaksanakan ibadah sunnah muakkad ini. Meskipun lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid, umat Islam tetap diperbolehkan menunaikannya sendirian di rumah, terutama bagi wanita atau mereka yang memiliki udzur.

Niat Sholat Gerhana Bulan Sendiri

Berikut adalah teks lengkap niat sholat gerhana bulan untuk pelaksanaan secara mandiri:

أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Baca juga : Bacaan Niat dan Tata Cara Salat Gerhana Matahari atau Kusuf Sesuai Sunnah

Latin: Ushallii sunnatal khusuufi rak'ataini lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat shalat sunah gerhana bulan dua rakaat karena Allah Ta'ala."

Tata Cara Sholat Gerhana Bulan Sendiri

Berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya, sholat gerhana bulan (khusuf) memiliki struktur dua kali berdiri dan dua kali rukuk dalam setiap rakaatnya. Berikut adalah panduannya:

  1. Niat dan Takbiratul Ihram: Membaca niat di atas bersamaan dengan takbir.
  2. Rakaat Pertama (Bagian 1): Membaca doa Iftitah, Al-Fatihah, dan surat Al-Quran (disunnahkan surat yang panjang). Kemudian rukuk.
  3. Rakaat Pertama (Bagian 2): Bangkit dari rukuk (iktidal), namun tidak sujud. Melainkan kembali membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Setelah itu rukuk kembali (rukuk kedua).
  4. Sujud: Bangkit dari rukuk kedua, iktidal, lalu melakukan sujud dua kali seperti sholat biasa.
  5. Rakaat Kedua: Ulangi langkah yang sama dengan rakaat pertama (dua kali berdiri dan dua kali rukuk).
  6. Salam: Mengakhiri sholat dengan tasyahud akhir dan salam.

Catatan Penting:

Bagi yang sholat sendiri, tidak perlu ada khutbah setelah sholat. Disunnahkan untuk memperbanyak dzikir, istighfar, dan doa setelah menyelesaikan sholat hingga fenomena gerhana berakhir. (Z-10)



Editor : Gana Buana
