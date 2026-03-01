Bantuan lagi untuk Bencana Banjir Aceh dan Sumut

(MI/HO)

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp300 juta untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh serta Sumatra Utara. Bantuan tersebut diserahkan melalui PMI Kota Jakarta Utara dan diterima dalam acara resmi di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (27/2/2026).

Donasi ini menjadi dukungan JICT untuk membantu percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. Atas kontribusi tersebut, JICT menerima dua penghargaan, masing-masing dari PMI Kota Jakarta Utara dan Wali Kota Jakarta Utara.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. "Bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatra Utara menimbulkan dampak besar bagi warga. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung pemulihan lebih cepat," ujar Ade saat acara penyerahan bantuan di Jakarta Utara pada Jumat (27/2/2026).

Ia menegaskan bahwa JICT, sebagai bagian dari ekosistem logistik nasional, memiliki komitmen untuk turut hadir dalam situasi kedaruratan dan agenda kemanusiaan. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan donasi ini sangat membantu proses penanganan bencana dan berharap kolaborasi seperti ini terus diperkuat.

PMI Kota Jakarta Utara akan memanfaatkan donasi JICT untuk mendukung berbagai kebutuhan tanggap darurat, termasuk penyediaan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan awal bagi warga terdampak. Ade mengatakan selama ini JICT menjalankan sejumlah program peduli sosial masyarakat di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Ant/I-2)