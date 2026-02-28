13 Dampak Negatif Penggunaan Internet yang Harus Diwaspadai

Headline
PENGGUNAAN internet adalah aktivitas memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses, mengirim, dan menerima informasi melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau tablet.
Internet memungkinkan seseorang terhubung dengan jutaan pengguna lain di seluruh dunia secara cepat dan praktis.
Penggunaan internet yang berlebihan atau tidak terkontrol bisa berdampak negatif, seperti kecanduan, gangguan tidur, hingga risiko penipuan online. Karena itu, penting untuk menggunakan internet secara sehat dan bertanggung jawab.
Terlalu lama online bisa membuat seseorang sulit lepas dari gadget dan mengabaikan aktivitas penting.
Sering berpindah aplikasi atau notifikasi terus-menerus dapat menurunkan fokus belajar.
Main internet hingga larut malam bisa mengganggu pola tidur dan menyebabkan kelelahan.
Perundungan di dunia maya bisa berdampak pada kesehatan mental dan rasa percaya diri.
Tanpa pengawasan, pengguna bisa terpapar konten kekerasan, hoaks, atau materi dewasa.
Modus seperti phishing dan scam bisa merugikan secara finansial maupun data pribadi.
Membagikan informasi terlalu banyak di media sosial bisa disalahgunakan.
Terlalu fokus pada dunia maya bisa mengurangi interaksi langsung dengan keluarga dan teman.
Terlalu lama duduk dapat menyebabkan sakit mata, nyeri leher, dan kurang gerak.
Informasi palsu mudah menyebar jika tidak disaring dengan baik.
Waktu yang terbuang untuk scrolling tanpa tujuan bisa menghambat pencapaian target.
Akun bisa diretas jika keamanan lemah atau password mudah ditebak.
Penggunaan berlebihan bisa memicu emosi tidak stabil, mudah marah, atau kecemasan sosial.
Baiknya menggunakan internet dengan cara batasi waktu penggunaan harian, aktifkan kontrol privasi, jangan sembarang klik link, gunakan internet untuk hal positif, serta istirahatkan mata setiap 20 sampai 30 menit. (Z-4)
Sumber: biznethome, halodoc
