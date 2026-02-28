13 Dampak Negatif Penggunaan Internet yang Harus Diwaspadai

Berikut Dampak Negatif Penggunaan Internet(freepik)

PENGGUNAAN internet adalah aktivitas memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses, mengirim, dan menerima informasi melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau tablet.

Internet memungkinkan seseorang terhubung dengan jutaan pengguna lain di seluruh dunia secara cepat dan praktis.

Penggunaan internet yang berlebihan atau tidak terkontrol bisa berdampak negatif, seperti kecanduan, gangguan tidur, hingga risiko penipuan online. Karena itu, penting untuk menggunakan internet secara sehat dan bertanggung jawab.

Berikut 13 Dampak Negatif Penggunaan Internet

1. Kecanduan Internet

Terlalu lama online bisa membuat seseorang sulit lepas dari gadget dan mengabaikan aktivitas penting.

2. Gangguan Konsentrasi

Sering berpindah aplikasi atau notifikasi terus-menerus dapat menurunkan fokus belajar.

3. Gangguan Tidur

Main internet hingga larut malam bisa mengganggu pola tidur dan menyebabkan kelelahan.

4. Cyberbullying

Perundungan di dunia maya bisa berdampak pada kesehatan mental dan rasa percaya diri.

5. Paparan Konten Tidak Pantas

Tanpa pengawasan, pengguna bisa terpapar konten kekerasan, hoaks, atau materi dewasa.

6. Penipuan Online

Modus seperti phishing dan scam bisa merugikan secara finansial maupun data pribadi.

7. Kebocoran Data Pribadi

Membagikan informasi terlalu banyak di media sosial bisa disalahgunakan.

8. Menurunnya Interaksi Sosial

Terlalu fokus pada dunia maya bisa mengurangi interaksi langsung dengan keluarga dan teman.

9. Gangguan Kesehatan Fisik

Terlalu lama duduk dapat menyebabkan sakit mata, nyeri leher, dan kurang gerak.

10. Penyebaran Hoaks

Informasi palsu mudah menyebar jika tidak disaring dengan baik.

11. Menurunnya Produktivitas

Waktu yang terbuang untuk scrolling tanpa tujuan bisa menghambat pencapaian target.

12. Risiko Kejahatan Siber

Akun bisa diretas jika keamanan lemah atau password mudah ditebak.

13. Perubahan Perilaku

Penggunaan berlebihan bisa memicu emosi tidak stabil, mudah marah, atau kecemasan sosial.

Baiknya menggunakan internet dengan cara batasi waktu penggunaan harian, aktifkan kontrol privasi, jangan sembarang klik link, gunakan internet untuk hal positif, serta istirahatkan mata setiap 20 sampai 30 menit. (Z-4)

