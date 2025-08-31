Uskup Agung Kupang Ajak Masyarakat Jaga Keharmonisan

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
USKUP Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, mengimbau kepada seluruh umat Katolik dan seluruh masyarakat di wilayah Keuskupan Agung Kupang untuk tetap bersikap tenang dan menjaga suasana kondusif di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir.
Dia menekankan menjaga pentingnya keamanan, ketertiban, kerukunan, dan kedamaian, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi isu yang dapat memecah persatuan bangsa.
“Marilah kita berpikir arif, jernih, dan kritis, serta menjaga keharmonisan dengan pemerintah dan aparat TNI-Polri,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (31/8).
Ia juga turut mengajak semua pihak untuk mengedepankan rasa persaudaraan dan kebersamaan, demi terciptanya perdamaian khususnya di Nusa Tenggara Timur dan diseluruh wilayah Indonesia.
Hal itu tercermin dalam kitab Matius 5:9 “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah,” kutipnya.
“Yesus Kristus mengajarkan kasih, solidaritas, dan perdamaian, serta mendorong umat untuk menjadi pembawa damai melalui tindakan nyata seperti rekonsiliasi, pengampunan dan tanpa kekerasan,” imbuhnya. (H-2)
Kewafatan Paus Fransiskus pada Senin pagi pasti mengejutkan banyak orang, setelah ia tampil beberapa kali di depan publik selama akhir pekan Paskah.
Kenali Luce, maskot Tahun Yubileum 2025 yang penuh makna! Dirancang untuk generasi muda, Luce hadir sebagai simbol harapan dan perjalanan spiritual.
Jokowi tiba di Stadion Madya jelang misa kudus bersama Paus Fransiskus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved