Uskup Agung Kupang Ajak Masyarakat Jaga Keharmonisan

Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni(Dok Kawali.com)

USKUP Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, mengimbau kepada seluruh umat Katolik dan seluruh masyarakat di wilayah Keuskupan Agung Kupang untuk tetap bersikap tenang dan menjaga suasana kondusif di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir.

Dia menekankan menjaga pentingnya keamanan, ketertiban, kerukunan, dan kedamaian, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi isu yang dapat memecah persatuan bangsa.

“Marilah kita berpikir arif, jernih, dan kritis, serta menjaga keharmonisan dengan pemerintah dan aparat TNI-Polri,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (31/8).

Ia juga turut mengajak semua pihak untuk mengedepankan rasa persaudaraan dan kebersamaan, demi terciptanya perdamaian khususnya di Nusa Tenggara Timur dan diseluruh wilayah Indonesia.

Hal itu tercermin dalam kitab Matius 5:9 “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah,” kutipnya.

“Yesus Kristus mengajarkan kasih, solidaritas, dan perdamaian, serta mendorong umat untuk menjadi pembawa damai melalui tindakan nyata seperti rekonsiliasi, pengampunan dan tanpa kekerasan,” imbuhnya. (H-2)