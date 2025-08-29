A- A+

DARAH Tinggi adalah kondisi medis yang dalam istilah kesehatan disebut hipertensi, yaitu ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah meningkat melebihi batas normal dalam jangka waktu tertentu.

Darah tinggi nerupakan kondisi tekanan darah yang melebihi normal dan berisiko menimbulkan penyakit serius jika tidak dikontrol.

Berikut 11 Tips Menurunkan Tensi Darah Tinggi

1. Kurangi konsumsi garam

Batasi makanan asin, makanan olahan, dan camilan kemasan. Garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat.

2. Perbanyak konsumsi buah dan sayur

Pilih yang kaya kalium seperti pisang, alpukat, bayam, kentang. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh.

3. Batasi makanan berlemak jenuh & trans

Kurangi gorengan, daging olahan, fast food. Ganti dengan lemak sehat seperti minyak zaitun, kacang, ikan berlemak.

4. Rutin olahraga ringan-sedang

Jalan kaki, bersepeda, berenang, atau yoga 30 menit sehari. Olahraga membantu melancarkan aliran darah dan menjaga berat badan.

5. Jaga berat badan ideal

Kelebihan berat badan memberi tekanan ekstra pada jantung. Turun sedikit saja 5 sampai 10 persen berat badan bisa menurunkan tensi.

6. Kelola stres dengan baik

Lakukan meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas menyenangkan. Stres berlebihan memicu lonjakan tekanan darah.

7. Kurangi konsumsi kafein

Batasi kopi, teh pekat, dan minuman energi. Beberapa orang sensitif terhadap kafein yang bisa menaikkan tensi.

8. Hindari merokok dan alkohol berlebihan

Nikotin dalam rokok menyempitkan pembuluh darah. Alkohol berlebih dapat merusak jantung dan menaikkan tekanan darah.

9. Perbanyak minum air putih

Membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga fungsi ginjal.

10. Tidur cukup dan berkualitas

Usahakan tidur 7 sampai 8 jam per malam. Kurang tidur meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit jantung.

11. Rutin cek tekanan darah

Pantau tensi secara teratur untuk mengetahui perkembangannya. Jika tensi tidak turun, segera konsultasi dengan dokter.

Jika tekanan darah sudah sangat tinggi atau disertai gejala, segera periksa ke dokter. Pola hidup sehat membantu, tapi kadang tetap diperlukan obat antihipertensi. (Z-4)