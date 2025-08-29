11 Tips Menurunkan Tensi Darah Tinggi

Headline
DARAH Tinggi adalah kondisi medis yang dalam istilah kesehatan disebut hipertensi, yaitu ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah meningkat melebihi batas normal dalam jangka waktu tertentu.
Darah tinggi nerupakan kondisi tekanan darah yang melebihi normal dan berisiko menimbulkan penyakit serius jika tidak dikontrol.
Batasi makanan asin, makanan olahan, dan camilan kemasan. Garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat.
Pilih yang kaya kalium seperti pisang, alpukat, bayam, kentang. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh.
Kurangi gorengan, daging olahan, fast food. Ganti dengan lemak sehat seperti minyak zaitun, kacang, ikan berlemak.
Jalan kaki, bersepeda, berenang, atau yoga 30 menit sehari. Olahraga membantu melancarkan aliran darah dan menjaga berat badan.
Kelebihan berat badan memberi tekanan ekstra pada jantung. Turun sedikit saja 5 sampai 10 persen berat badan bisa menurunkan tensi.
Lakukan meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas menyenangkan. Stres berlebihan memicu lonjakan tekanan darah.
Batasi kopi, teh pekat, dan minuman energi. Beberapa orang sensitif terhadap kafein yang bisa menaikkan tensi.
Nikotin dalam rokok menyempitkan pembuluh darah. Alkohol berlebih dapat merusak jantung dan menaikkan tekanan darah.
Membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga fungsi ginjal.
Usahakan tidur 7 sampai 8 jam per malam. Kurang tidur meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit jantung.
Pantau tensi secara teratur untuk mengetahui perkembangannya. Jika tensi tidak turun, segera konsultasi dengan dokter.
Jika tekanan darah sudah sangat tinggi atau disertai gejala, segera periksa ke dokter. Pola hidup sehat membantu, tapi kadang tetap diperlukan obat antihipertensi. (Z-4)
Mengatur pola makan terutama bagi pengidap diabetes, hipertensi, maag, GERD sangat penting untuk mencegah risiko komplikasi yang dapat ditimbulkan dari masing-masing penyakit.
Jika tidak diatasi, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke, karena tekanan darah yang terus meningkat memberikan beban berlebih
Bagi ibu hamil dengan hipertensi, olahraga tetap bisa dilakukan asalkan hati-hati dan di bawah pengawasan tenaga medis. Berenang, jalan kaki, senam hamil, dan yoga
Apabila tekanan darah dibiarkan melebihi batas normal, dapat mengakibatkan komplikasi penyakit seperti stroke, gagal jantung, penyakit ginjal, dan penyakit lainnya
Penelitian terbaru menunjukkan menambahkan beberapa buah dan sayuran ke dalam diet dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan ginjal, pada penderita tekanan darah tinggi.
