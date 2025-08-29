Berikut Bahaya Terlalu Banyak Makan(Freepik)

MAKAN adalah aktivitas memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian dikunyah dan ditelan untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, dan menjaga fungsi tubuh.

Proses makan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, karena tubuh membutuhkan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral agar bisa berfungsi dengan baik.

Berikut 13 Bahaya Terlalu Banyak Makan

1. Obesitas

Makan berlebihan menyebabkan kelebihan kalori yang menumpuk menjadi lemak sehingga berat badan naik drastis.

2. Diabetes Tipe 2

Asupan gula dan karbohidrat berlebih membuat tubuh resisten terhadap insulin, meningkatkan risiko diabetes.

3. Penyakit Jantung

Lemak jenuh dan kolesterol dari makanan berlebih bisa menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung atau stroke.

4. Gangguan Pencernaan

Perut terlalu penuh membuat lambung bekerja lebih keras, menyebabkan kembung, sakit perut, dan mulas.

5. Gangguan Tidur

Makan terlalu banyak sebelum tidur dapat menimbulkan asam lambung naik dan membuat tidur tidak nyenyak.

6. Perlemakan Hati

Konsumsi berlebihan, terutama makanan berlemak, bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati.

7. Tekanan Darah Tinggi

Terlalu banyak makan makanan asin atau berlemak bisa membuat tekanan darah naik.

8. Kolesterol Tinggi

Lemak jenuh dari makanan berlebihan meningkatkan kolesterol jahat yang berbahaya bagi jantung.

9. Mudah Lelah & Ngantuk

Energi dipakai tubuh untuk mencerna makanan yang terlalu banyak, sehingga tubuh jadi lemas dan mengantuk.

10. Gangguan Hormonal

Kelebihan lemak tubuh bisa mengganggu keseimbangan hormon, terutama hormon metabolisme.

11. Risiko Kanker

Kebiasaan makan berlebih, terutama daging olahan dan gorengan, meningkatkan risiko kanker usus besar, pankreas, dan payudara.

12. Mempercepat Penuaan

Stres oksidatif akibat kalori berlebih bisa mempercepat penuaan sel-sel tubuh.

13. Menurunkan Kualitas Hidup

Kebiasaan makan terlalu banyak membuat tubuh tidak bugar, gampang sakit, dan mengurangi produktivitas.

Jadi, meskipun makanan enak, porsi harus dijaga supaya tubuh tetap sehat. (Z-4)