Wajah Baru JIS Pattimura di Desain Khusus untuk Tumbuh Kembang Anak dan Ramah Lingkungan

Ilustrasi(Dok JIS)

JAKARTA Intercultural School (JIS) memperkenalkan wajah baru Pattimura Elementary. Sebagai kampus pertama JIS, Pattimura

Elementary memiliki tempat khusus dalam sejarahnya. Dengan desain khusus (purpose-built) untuk kebutuhan anak, fasilitas baru ini memperkuat komitmen JIS dalam memberikan pendidikan berkualitas, inklusivitas, dan lingkungan belajar terbaik.

Awal dari proses renovasi besar ini dimulai tujuh tahun lalu dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas yang lebih baik. Kini, gedung baru JIS Pattimura Elementary hadir dengan desain ramah lingkungan, ruang belajar yang modern, dan berbagai ruang spesialis yang menjawab kebutuhan siswa dari beragam latar belakang.

“Kami selalu menjadi sekolah inklusif dengan reputasi kuat dalam menerima anak-anak dari beragam latar belakang akademik dan kebutuhan belajar. Renovasi ini memungkinkan kami menghadirkan ruang-ruang yang benar-benar dirancang untuk mendukung pembelajaran, mulai dari ruang terapis okupasi hingga ruang kelas khusus bagi siswa dengan kebutuhan neurodiversity,” papar Jill Bellamy, Principal JIS Pattimura Elementary, dalam keterangannya pada media di Kampus JIS Pattimura, Jakarta.

Baca juga : Pertamina dan Duta SDGs Indonesia Billy Sumbang Solar Panel Aliri Listrik di SMKN 2 Dumai

Dengan renovasi tersebut kapasitas siswa meningkat 30 persen. Fasilitas baru mencakup perpustakaan dua lantai yang lebih luas, ruang makerspace untuk teknologi, desain, dan robotik, serta ruang seni pertunjukan yang dilengkapi area musik dan tari.

Dengan wajah baru ini, untuk pertama kalinya, tim pengajar Bahasa Indonesia memiliki ruang kelas khusus, memperkuat peran

pelajaran bahasa dan budaya Indonesia bagi seluruh siswa.

Semangat Inklusif dan Multikultural

JIS Pattimura Elementary saat ini menampung siswa dari 35 kebangsaan. Lingkungan yang beragam ini dipandang sebagai kekuatan dalam mendidik siswa agar saling menghargai, memahami perbedaan, dan belajar dari berbagai budaya.

Baca juga : Sampoerna University Bangun Perpustakaan Digital Sekolah di Jakarta dan Cirebon

“Kami percaya kendati anak-anak datang dari berbagai latar belakang, ada nilai-nilai universal yang menyatukan mereka. Perbedaan justru memperkaya proses belajar, dan renovasi ini memastikan semua anak memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensinya,” tambah Jill.

Sebagai sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia, JIS menekankan pentingnya anak-anak memahami dan menghargai budaya serta tradisi lokal. Melalui pelajaran Indonesian Studies setiap hari, program musik gamelan, tarian tradisional, hingga perayaan pekan budaya

Indonesia (Indonesia Week), JIS memastikan nilai nasionalisme dan kecintaan pada Indonesia tetap tumbuh dalam diri siswa.

“Indonesia adalah rumah kami, dan kami ingin anak-anak kami, baik warga negara Indonesia maupun ekspatriat, menghargai betapa indahnya budaya, alam, dan tradisi Indonesia. Renovasi ini memberi kami fasilitas lebih baik untuk memperkuat pengalaman itu,” tandas Jill.

Selain untuk komunitas internal, JIS juga berkontribusi bagi pendidikan Indonesia melalui program Innovative Schools Programe (ISP) bekerjasama dengan Yayasan Emmanuel dan Principal Shadowing Program bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Jakarta. Program-program ini melibatkan puluhan guru dan kepala sekolah dari sekolah-sekolah negeri

di Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti pelatihan metodologi pengajaran modern bersama para guru JIS.

Dr. Dina.Vusparatih, Indonesian Educational Program Manager JIS menambahkan pihaknya mempunyai banyak program bagi para siswa Indonesia di JIS memupuk kecintaan terhadap Indonesia, beberapa program akademik mengacu pada peraturan Kemendikdasmen bahwa siswa wajib mempelajari budaya sejarah Indonesia dalam bentuk interstudi juga ada pelajaran bahasa Indonesia untuk WNA, maupun kegiatan budaya lainnya. "Untuk WNI juga mengikuti karena wajib mata pelajaran Bahasa Indonesia , PPKN juga mata pelajaran agama, " kata Dina.

Pihaknya juga menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustu setiap tahun dengan mengibarkan bendera serta perlombaan tujuh belasan bagi siswa juga karyawan. Selain itu dihadirkan pula kuliner khas Jakarta dan Indonesia serta busana khas daerah melalui karnaval.

(H-2)