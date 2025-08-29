Profil Moch Irfan Yusuf Kepala BP Haji yang Kini Jadi Kementerian

Gus Irfan(Dok BP Haji)

MOCHAMAD Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan yang kini merupakan Kepala Badan Penyelenggara Haji akan menempati posisi Menteri Haji dan Umrah. Berikut profil singkat Gus Irfan.

Lahir di Kabupaten Jombang pada 22 April 1962. Ia menempuh pendidikan menengah atas di SMPP Jombang (kini SMA Negeri 2 Jombang) pada 1977–1981. Ia kemudian melanjutkan studi ke Universitas Brawijaya, Malang, dan meraih gelar Sarjana (S1) pada 1985. Pendidikan pascasarjana ditempuhnya di universitas yang sama hingga meraih gelar Magister (S2) pada 2002.

Selanjutnya, ia menuntaskan program doktoral di bidang Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada 24 Februari 2025 dengan disertasi berjudul “Kepemimpinan Transformasional KH. Muhammad Yusuf Hasyim dalam Melestarikan Tradisi Indonesia di Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang.”

Karier pengabdiannya di pesantren dimulai saat ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang (1989–2006). Sejak 1990, ia juga menjadi Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy’ari yang menaungi pesantren tersebut. Pada 1996–2016, Gus Irfan dipercaya sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng. Di dunia akademik, ia pernah mengajar sebagai dosen di Akademi Keperawatan Widyagama Malang (2013–2016). Sejak 2006, ia menjadi Pengasuh Pesantren Al-Farros.

Di ranah politik, Gus Irfan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII dan dilantik pada 1 Oktober 2024. Namun, masa jabatannya berakhir singkat karena pada 22 Oktober 2024 ia diangkat menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, jabatan yang masih diemban hingga kini.

Selain kiprah di pendidikan dan politik, Gus Irfan juga aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Timur (2014–2017) dan Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) (2015–2016).

Di ranah politik keagamaan, ia pernah menjadi Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), sayap keagamaan Partai Gerindra, serta menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto–Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. (H-2)