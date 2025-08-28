12 Bahaya Sering Makan yang Digoreng

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
GORENGAN adalah makanan yang dimasak dengan cara digoreng dalam minyak panas hingga matang dan bertekstur renyah.
Istilah ini sangat populer di Indonesia, biasanya merujuk pada jajanan atau camilan yang dijual di pinggir jalan maupun di warung.
Minyak goreng dapat memicu penumpukan plak pada pembuluh darah.
Makanan gorengan tinggi kalori dan lemak.
Lemak trans dari minyak goreng memperburuk kesehatan kardiovaskular.
Akibat penyumbatan pembuluh darah.
Sehingga keseimbangan lipid dalam tubuh terganggu.
Karena peredaran darah jadi tidak lancar.
Kandungan lemak trans mengganggu metabolisme gula.
Membuat perut terasa penuh, begah, atau kembung.
Gorengan bisa memperburuk maag dan refluks asam.
Zat hasil oksidasi minyak memicu radikal bebas.
Terutama jika minyak dipakai berulang karena menghasilkan akrilamida.
Nutrisi alami sayur atau daging berkurang karena panas tinggi.
Gorengan adalah makanan khas Indonesia yang enak, murah, dan populer, tapi perlu dibatasi konsumsinya demi kesehatan. (Z-4)
Konsumsi gorengan berlebihan memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker lambung. Bahkan, jenis makanan ini bisa menyebabkan diabetes tipe 2 dan obesitas.
Makanan gorengan memang enak dan menggugah selera, tapi konsumsi berlebihan sangat berisiko bagi kesehatan jangka panjang.
Menjaga suhu minyak tetap pada kisaran ideal 175-190°C dapat membantu mencegah gorengan menyerap terlalu banyak minyak.
Gorengan populer sebagai camilan atau makanan pendamping, terutama di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.
Meski enak dan gurih, gorengan sebaiknya dikonsumsi secara terbatas, karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan, termasuk bagi kulit wajah, jantung, dan pencernaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved