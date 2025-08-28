A- A+

GORENGAN adalah makanan yang dimasak dengan cara digoreng dalam minyak panas hingga matang dan bertekstur renyah.

Istilah ini sangat populer di Indonesia, biasanya merujuk pada jajanan atau camilan yang dijual di pinggir jalan maupun di warung.

Berikut 12 Bahaya Sering Makan yang Digoreng

1. Meningkatkan kolesterol jahat

Minyak goreng dapat memicu penumpukan plak pada pembuluh darah.

2. Menyebabkan obesitas

Makanan gorengan tinggi kalori dan lemak.

3. Memicu penyakit jantung

Lemak trans dari minyak goreng memperburuk kesehatan kardiovaskular.

4. Meningkatkan risiko stroke

Akibat penyumbatan pembuluh darah.

5. Menurunkan kadar kolesterol baik

Sehingga keseimbangan lipid dalam tubuh terganggu.

6. Menyebabkan tekanan darah tinggi

Karena peredaran darah jadi tidak lancar.

7. Meningkatkan risiko diabetes tipe 2

Kandungan lemak trans mengganggu metabolisme gula.

8. Sulit dicerna tubuh

Membuat perut terasa penuh, begah, atau kembung.

9. Memicu asam lambung

Gorengan bisa memperburuk maag dan refluks asam.

10. Menyebabkan peradangan

Zat hasil oksidasi minyak memicu radikal bebas.

11. Risiko kanker meningkat

Terutama jika minyak dipakai berulang karena menghasilkan akrilamida.

12. Menurunkan kualitas gizi makanan

Nutrisi alami sayur atau daging berkurang karena panas tinggi.

Gorengan adalah makanan khas Indonesia yang enak, murah, dan populer, tapi perlu dibatasi konsumsinya demi kesehatan. (Z-4)