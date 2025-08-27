Unwidha Klaten Mewisuda 371 Lulusan Angkatan LXXVII, Tiga Lulusan Terbaik Dapat Beasiswa

Ilustrasi(Dok Unwidha)

UNIVERSITAS Widya Dharma (Unwidha) Klaten, Jawa Tengah, mewisuda 371 lulusan angkatan LXXVII, Sela sa (26/8). Sementara, tiga lulusan terbaik mendapat beasiswa untuk menempuh program magister di Unwidha Klaten.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unwidha Klaten, Purwo Haryono, melaporkan sebanyak 371 lulusan angkatan LXXVII/2025 terdiri dari 32 Sarjana Program Magister, 109 Sarjana Pendidikan, 71 Sarjana Manajemen, 22 Sarjana Akuntansi.

Kemudian, 12 Sarjana Teknologi Pertanian, 43 Sarjana Teknik, 32 Sarjana Komputer, 26 Sarjana Psikologi, 7 Ahli Madya Komputer (AMd.Kom), 10 Ahli Madya Fisioterapi (AMd.Kes), dan 7 Ahli Madya Manajemen Perpajakan (AMd.M)

Baca juga : Cahaya Harapan dari UM Bandung, 124 Alumni Siap Mengabdi untuk Negeri

Unwidha Klaten sejak berdiri sampai saat ini telah berhasil meluluskan 34.197 orang. Mereka terdiri dari 1.317 lulusan Magister Pendidikan, 4.483 lulusan Program Pendidikan Profesi Guru, 642 Sarjana Muda, 24.929 Sarjana S-1, 550 orang Ahli Madya Diploma III, dan 2.276 lulusan Program Akta Mengajar IV.

“Dalam wisuda angkatan LXXVII terdapat 12 lulusan dari Program Magister, 144 lulusan Program Sarjana (S-1), dan 8 lulusan Program Diploma (D-III) yang dinyatakan lulus dengan predikat pujian atau cumlaude,” kata Purwo Haryono.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik, wisudawan termuda atas nama Tri Astuti dari Program Studi Manajemen dengan usia 20 tahun. Sedang wisudawan tertua 72 tahun, yaitu Ruwiningsih, dari Program Studi Psikologi.

Baca juga : IPDN Lahirkan ASN Profesional Agar Indonesia Bisa Bertahan

Rektor Unwidha Klaten, Prof Dr Triyono MPd, dalam sambutannya mengatakan prosesi wisuda bukan akhir dari proses belajar, tetapi menjadi awal dari perjalanan para wisudawan/wisudawati dalam menempuh kehidupan dan menata masa depan yang lebih baik.

"Ilmu yang diperoleh melalui perkuliahan di kampus merupakan modal dasar untuk menjalani kehidupan di luar kampus. Karena, tantangan dunia luar kampus jauh lebih beragam dengan tingkat kesulitan yang bervariasi," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Unwidha juga menyampaikan komitmen civitas akademika dalam ikut menyiapkan generasi emas bangsa, dengan memberikan beasiswa kepada tiga orang lulusan terbaik untuk menempuh program magister di Unwidha Klaten.(H-2)