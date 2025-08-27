12 Manfaat Wortel bagi Kesehatan, Bisa Mengurangi Risiko Kanker

A- A+

WORTEL adalah sayuran akar berwarna oranye yang termasuk dalam keluarga Apiaceae dengan nama ilmiah Daucus carota.

Bagian yang paling sering dikonsumsi adalah akarnya yang tebal, manis, dan kaya gizi.

Berikut 12 Manfaat Wortel bagi Kesehatan

1. Menyehatkan mata

Wortel kaya akan beta karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, penting untuk menjaga kesehatan retina dan mencegah rabun senja.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kandungan vitamin C dalam wortel membantu produksi sel darah putih sehingga memperkuat sistem imun.

3. Baik untuk kesehatan jantung

Antioksidan dan serat dalam wortel dapat menurunkan kolesterol serta menjaga tekanan darah, sehingga menurunkan risiko penyakit jantung.

4. Mengurangi risiko kanker

Wortel mengandung antioksidan seperti karotenoid, poliasetilen, dan lutein yang dapat melawan radikal bebas penyebab kanker.

5. Meningkatkan kesehatan kulit

Vitamin A dan antioksidan pada wortel melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan membantu memperbaiki jaringan kulit.

6. Mendukung kesehatan pencernaan

Kandungan serat yang tinggi membantu melancarkan buang air besar dan menjaga keseimbangan bakteri baik di usus.

7. Mengontrol gula darah

Meskipun manis, wortel memiliki indeks glikemik rendah, sehingga baik untuk penderita diabetes dalam mengontrol kadar gula darah.

8. Membantu menurunkan berat badan

Wortel rendah kalori, kaya serat, dan memberi rasa kenyang lebih lama, cocok untuk diet sehat.

9. Menjaga kesehatan otak

Kandungan beta-karoten dan lutein dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari penuaan dini.

10. Baik untuk kesehatan gigi dan mulut

Mengunyah wortel mentah merangsang produksi air liur, membantu membersihkan gigi, dan menurunkan risiko gigi berlubang.

11. Meningkatkan kesehatan tulang

Wortel mengandung vitamin K, kalsium, dan fosfor yang penting untuk menjaga kepadatan tulang.

12. Menyehatkan hati

Antioksidan pada wortel membantu detoksifikasi hati dengan mengurangi penumpukan lemak dan racun.

Wortel bisa dikonsumsi mentah, direbus, dijus, atau dimasak menjadi sup. Namun, sebaiknya jangan terlalu lama dimasak agar nutrisinya tidak hilang. (Z-4)