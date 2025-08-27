12 Manfaat Wortel bagi Kesehatan, Bisa Mengurangi Risiko Kanker

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
WORTEL adalah sayuran akar berwarna oranye yang termasuk dalam keluarga Apiaceae dengan nama ilmiah Daucus carota.
Bagian yang paling sering dikonsumsi adalah akarnya yang tebal, manis, dan kaya gizi.
Wortel kaya akan beta karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, penting untuk menjaga kesehatan retina dan mencegah rabun senja.
Kandungan vitamin C dalam wortel membantu produksi sel darah putih sehingga memperkuat sistem imun.
Antioksidan dan serat dalam wortel dapat menurunkan kolesterol serta menjaga tekanan darah, sehingga menurunkan risiko penyakit jantung.
Wortel mengandung antioksidan seperti karotenoid, poliasetilen, dan lutein yang dapat melawan radikal bebas penyebab kanker.
Vitamin A dan antioksidan pada wortel melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan membantu memperbaiki jaringan kulit.
Kandungan serat yang tinggi membantu melancarkan buang air besar dan menjaga keseimbangan bakteri baik di usus.
Meskipun manis, wortel memiliki indeks glikemik rendah, sehingga baik untuk penderita diabetes dalam mengontrol kadar gula darah.
Wortel rendah kalori, kaya serat, dan memberi rasa kenyang lebih lama, cocok untuk diet sehat.
Kandungan beta-karoten dan lutein dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari penuaan dini.
Mengunyah wortel mentah merangsang produksi air liur, membantu membersihkan gigi, dan menurunkan risiko gigi berlubang.
Wortel mengandung vitamin K, kalsium, dan fosfor yang penting untuk menjaga kepadatan tulang.
Antioksidan pada wortel membantu detoksifikasi hati dengan mengurangi penumpukan lemak dan racun.
Wortel bisa dikonsumsi mentah, direbus, dijus, atau dimasak menjadi sup. Namun, sebaiknya jangan terlalu lama dimasak agar nutrisinya tidak hilang. (Z-4)
Selain wortel, ada banyak makanan lain yang juga kaya akan vitamin A, seperti sayuran, buah-buahan, jeroan, dan produk susu.
Wortel dapat menjadi bagian dari berbagai jenis diet populer
Wortel mengandung banyak antioksidan yang membantu untuk memperbaiki skin barrier pada kulit.
Wortel adalah makanan yang kaya kandungan beta karotena dan lutein yang membantu mencegah kerusakan mata akibat radikal bebas.
Miopi atau mata minus merupakan salah satu gangguan mata yang sering terjadi dan menyebabkan seseorang kesulitan melihat benda jarak jauh secara jelas.
