Pelatihan NEBOSH PSM Digelar untuk Meningkatkan Keselamatan Industri di Indonesia

Pelatihan NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management (PSM)(MI/HO)

PT Phitagoras Global Duta dengan bangga mengumumkan bahwa perusahaan telah berhasil menyelenggarakan empat batch pelatihan NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management (PSM) sejak 2024 hingga 2025.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, khususnya untuk sektor industri yang berisiko tinggi.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan konsultasi K3, PT Phitagoras Global Duta terus berkomitmen untuk memberikan pelatihan yang relevan dengan standar internasional.

Pelatihan NEBOSH PSM ini telah diikuti oleh profesional dari berbagai industri, termasuk minyak dan gas, kimia, serta energi, yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai keselamatan proses dan pengelolaan risiko di tempat kerja.

Pelatihan ini dirancang untuk memperkenalkan prinsip-prinsip keselamatan proses yang diakui secara global.

Peserta diajarkan bagaimana mengidentifikasi dan mengelola bahaya yang terkait dengan proses industri serta penerapan pengendalian yang tepat untuk mencegah kecelakaan dan insiden.

Dengan sertifikasi internasional ini, PT Phitagoras Global Duta berharap dapat terus meningkatkan standar keselamatan kerja di Indonesia.

CEO PT Phitagoras Global Duta Indra Kurniadi menyampaikan, “Kami sangat bangga atas keberhasilan penyelenggaraan empat batch pelatihan NEBOSH PSM ini. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk membantu Indonesia mencapai standar keselamatan kerja yang lebih tinggi. Kami berharap program ini dapat memberi dampak positif bagi sektor industri dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan para profesional K3 di tanah air.”

Dengan adanya pelatihan NEBOSH PSM, PT Phitagoras Global Duta berkomitmen untuk terus menyediakan pelatihan yang berkualitas dan berstandar internasional, mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, dan meningkatkan keselamatan kerja di berbagai sektor industri.

Ke depan, perusahaan akan terus berinovasi untuk menyediakan solusi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta memperkuat posisi sebagai mitra terpercaya dalam bidang K3.

PT Phitagoras Global Duta merupakan perusahaan pelatihan dan konsultasi yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, produktivitas kualitas, serta lingkungan dan laboratorium di Indonesia.

Dengan pengalaman bertahun-tahun, PT Phitagoras Global Duta terus berupaya menjadi mitra terpercaya bagi berbagai industri dalam meningkatkan standar keselamatan kerja. (Z-1)