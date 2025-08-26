Ayat Kursi Bahasa Indonesia: Arti, Bacaan Arab, Latin, dan Keutamaannya

Ayat Kursi Bahasa Indonesia(Freepik)

Ayat Kursi Bahasa Indonesia adalah terjemahan dari Surah Al-Baqarah ayat 255 yang menjelaskan keagungan Allah, sifat-sifat-Nya, dan kekuasaan-Nya yang meliputi seluruh langit dan bumi.

Ayat ini dikenal sebagai ayat paling agung dalam Al-Qur’an, memiliki banyak keutamaan, serta dianjurkan untuk dibaca setiap hari oleh umat Islam.

Bacaan Ayat Kursi

1. Teks Arab

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

2. Latin

Allāhu lā ilāha illā huwa al-ḥayyu al-qayyūm, lā ta’khudzuhu sinatun wa lā nawm, lahu mā fī as-samāwāti wa mā fī al-arḍ, man dhā alladhī yashfa‘u ‘indahu illā bi-idhnih, ya‘lamu mā baina aydīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭūna bishay’in min ‘ilmihi illā bimā shā’, wasi‘a kursiyyuhu as-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya’ūdūhu ḥifẓuhumā, wa huwa al-‘aliyyu al-‘aẓīm.

Baca juga : Makna Ayat Kursi, Lengkap dengan Bacaan Arab, Latih dan Keutamaan

3. Arti Ayat Kursi Bahasa Indonesia

Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Yang Hidup kekal lagi terus mengurus makhluk-Nya; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya segala yang di langit dan bumi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin-Nya. Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa pun dari ilmu-Nya kecuali yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat menjaga keduanya. Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Makna Ayat Kursi Bahasa Indonesia

Ayat Kursi mengandung inti akidah Islam, yaitu tauhid. Berikut beberapa makna penting:

Ketauhidan Allah - Tidak ada ilah selain Allah. Allah Tidak Lemah - Tidak mengantuk, tidak tidur, dan tidak pernah lalai. Kepemilikan Mutlak Allah - Seluruh alam semesta adalah milik-Nya. Syafaat hanya dengan Izin-Nya - Tidak ada makhluk yang bisa memberi pertolongan tanpa izin Allah. Ilmu Allah Meliputi Segala Sesuatu - Pengetahuan-Nya tanpa batas, sementara ilmu manusia sangat terbatas. Kursi Allah Meliputi Langit dan Bumi - Melambangkan keluasan kekuasaan Allah. Allah Maha Tinggi dan Maha Besar - Sifat kesempurnaan yang tidak tertandingi oleh makhluk.

Keutamaan Ayat Kursi

1. Ayat Teragung dalam Al-Qur’an

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ubay bin Ka’ab bahwa Ayat Kursi adalah ayat paling agung (HR. Muslim, no. 810).

Baca juga : 9 Makna Ayat Kursi, Lengkap dengan Bacaan Arab dan Latin

2. Pelindung dari Setan

Membaca Ayat Kursi sebelum tidur menjaga seseorang dari gangguan setan hingga pagi (HR. Bukhari, no. 2311).

3. Jaminan Surga bagi yang Istiqamah Membacanya

“Barangsiapa membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian.” (HR. An-Nasa’i, Ibnu Hibban, disahihkan Al-Albani).

4. Dzikir yang Dianjurkan sebelum Tidur

Membaca Ayat Kursi setiap malam menjadi penjagaan dari Allah hingga terbit fajar.

Mengamalkan Ayat Kursi dalam Kehidupan Sehari-hari

Dibaca setiap selesai shalat fardhu.

Dibaca sebelum tidur.

Dibaca ketika merasa takut atau gelisah.

Dibaca sebagai doa perlindungan dari gangguan makhluk gaib.

Kesimpulan

Ayat Kursi Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar bacaan, tetapi juga pengingat akan kebesaran Allah, kekuasaan-Nya, serta penjagaan-Nya yang sempurna.

Dengan rutin membaca dan memahami arti Ayat Kursi, seorang Muslim akan semakin kuat tauhidnya, tenang hatinya, dan terlindungi dari bahaya yang tampak maupun tidak tampak.

Maka dari itu, mari kita jadikan Ayat Kursi sebagai dzikir harian, terutama setelah shalat dan sebelum tidur, agar senantiasa berada dalam lindungan Allah ﷻ. (Z-10)