Makna Ayat Kursi, Lengkap dengan Bacaan Arab, Latih dan Keutamaan

AYAT Kursi adalah ayat terpenting dan terkenal dalam Al-Qur’an, yang terdapat di Surah Al-Baqarah ayat 255.
Ayat ini berbicara tentang keagungan, kekuasaan, dan ilmu Allah yang Maha Luas, serta sering dibaca untuk perlindungan, keberkahan, dan ketenangan hati.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Hayyul-Qayyum. La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard. Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi, ya’lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishai’in min ‘ilmihi illa bima sha’a, wasi’a kursiyuhus-samawati wal-ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma, wa Huwal ‘Aliyyul-Adhim.
Ayat Kursi baiknya dibaca setelah sholat wajib atau sebelum tidur sebagai pelindung dari gangguan dan bahaya. Serta membantu menenangkan hati dan meningkatkan iman.
Ayat Kursi ini merupakan salah satu ayat yang memiliki pahala besar bagi yang rutin membacanya. (Z-4)
Ayat ini dianggap sebagai ayat paling agung dalam Al-Qur’an karena memuat sifat-sifat Allah yang sempurna, seperti Allah Maha Hidup, tidak mengantuk dan tidak tidur, serta memiliki kekuasaan
Ayat ini disebut Ayat Kursi karena di dalamnya terdapat kata "kursi" yang melambangkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi.
Ayat ini dikenal sebagai "ayat paling agung" dalam Al-Qur’an, dan sangat dianjurkan untuk diamalkan setiap hari, terutama setelah salat.
Ayat ini menjelaskan tentang keesaan, kekuasaan, dan kebesaran Allah SWT, serta perlindungan-Nya terhadap makhluk.
