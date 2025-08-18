Makna Ayat Kursi, Lengkap dengan Bacaan Arab, Latih dan Keutamaan

Berikut Makna Ayat Kursi(Freepik)

AYAT Kursi adalah ayat terpenting dan terkenal dalam Al-Qur’an, yang terdapat di Surah Al-Baqarah ayat 255.

Ayat ini berbicara tentang keagungan, kekuasaan, dan ilmu Allah yang Maha Luas, serta sering dibaca untuk perlindungan, keberkahan, dan ketenangan hati.

Berikut Bacaan Ayat Kursi

Bacaan Arab

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Bacaan Latin

Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Hayyul-Qayyum. La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard. Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi, ya’lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishai’in min ‘ilmihi illa bima sha’a, wasi’a kursiyuhus-samawati wal-ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma, wa Huwal ‘Aliyyul-Adhim.

Allah Maha Esa dan Maha Hidup: Tidak ada tuhan selain Allah, Dia Maha Hidup dan terus mengurus makhluk-Nya.

Allah Maha Mengatur: Tidak pernah mengantuk atau tidur; semua yang ada di langit dan bumi berada di bawah kekuasaan-Nya.

Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah.

Allah Maha Mengetahui: Semua yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa depan diketahui-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi: Kekuasaan-Nya tak terbatas.

Allah Maha Tinggi dan Maha Agung: Menegaskan kebesaran dan keagungan-Nya.

Perlindungan dari bahaya: Dibaca setelah sholat wajib untuk melindungi dari setan dan musibah.

Memperoleh keberkahan dan ridha Allah.

Memberikan ketenangan hati dan menjaga dari gangguan sihir atau ilmu hitam.

Mendapatkan pahala besar karena termasuk ayat agung dalam Al-Qur’an.

Dibaca sebelum tidur: Menjadi pelindung hingga pagi hari.

Ayat Kursi baiknya dibaca setelah sholat wajib atau sebelum tidur sebagai pelindung dari gangguan dan bahaya. Serta membantu menenangkan hati dan meningkatkan iman.

Ayat Kursi ini merupakan salah satu ayat yang memiliki pahala besar bagi yang rutin membacanya. (Z-4)