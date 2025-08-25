Bacaan Ayat Kursi Bahasa Indonesia, Lengkap dengan Arti dan Keutamaannya

Berikut bacaan Ayat Kursi Bahasa Indonesia(freepik)

AYAT Kursi adalah salah satu ayat dalam Al-Qur’an yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 255.

Ayat ini disebut Ayat Kursi karena di dalamnya terdapat kata kursi yang melambangkan kebesaran, kekuasaan, dan ilmu Allah yang meliputi langit dan bumi.

Berikut Bacaan Ayat Kursi Bahasa Indonesia

Bacaan Latin

Baca juga : 9 Makna Ayat Kursi, Lengkap dengan Bacaan Arab dan Latin

Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyu al-qayyuum, laa ta’khudzuhuu sinatun wa laa nawm, lahuu maa fissamaawaati wa maa fil-ardh, man dzal-ladzii yasyfa’u ‘indahu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihi illaa bimaa syaa’, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal-ardh, wa laa ya-uduhu hifzhuhumaa wa huwal-‘aliyyul-‘azhiim.

Bacaan Arab

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya

Baca juga : 5 Cara Mengamalkan Ayat Kursi untuk Memperlancar Rezeki

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa pun tentang ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.”

1. Perlindungan dari gangguan setan dan jin

Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca Ayat Kursi sebelum tidur, Allah akan menjaga dirinya dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi. (HR. Bukhari).

2. Ayat paling agung dalam Al-Qur’an

Disebutkan dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa Ayat Kursi adalah ayat yang paling agung.

3. Mendapat penjagaan Allah

Membaca Ayat Kursi setelah sholat fardhu diyakini akan mendatangkan perlindungan dari Allah.

4. Membuka pintu surga

Dalam sebuah hadits disebutkan, siapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. (HR. An-Nasa’i).

Ayat Kursi adalah ayat perlindungan yang sangat agung. Umat Islam dianjurkan membacanya setiap selesai shalat, sebelum tidur, saat bepergian, atau ketika merasa takut. (Z-4)