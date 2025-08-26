Ruang Latihan Bahasa Asing Bantu Peserta Lebih Percaya Diri Berbicara

Cetta Virtual Society (CVS), komunitas yang menaungi ribuan pejuang bahasa asing asal Indonesia di berbagai negara. (MI/HO)

CETTA, lembaga kursus bahasa asing daring no 1, mengadakan acara tatap muka bertajuk “Language Practice with Cetta” di Astra Land Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini memberikan ruang bagi pelajar untuk melatih kemampuan berbicara, meningkatkan kepercayaan diri, serta berinteraksi aktif dalam diskusi.

Acara ini merupakan agenda rutin Cetta Virtual Society (CVS), komunitas yang menaungi ribuan pejuang bahasa asing asal Indonesia di berbagai negara.

Berbeda dari kelas daring yang biasa digelar, kali ini peserta dibagi ke dalam kelompok bahasa — Inggris, Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, dan Korea — untuk berlatih langsung dengan sesama anggota dan mendapat umpan balik dari tutor Cetta.

Baca juga : Ahmad Muzani: Menjaga Persatuan adalah Kunci Hadapi Masalah Bangsa

Selain sesi praktik bahasa, kegiatan juga menghadirkan gim interaktif dan sesi jejaring. Peserta berkesempatan meraih penghargaan Best Participant bagi mereka yang paling aktif dan komunikatif sepanjang acara.

“Harapan saya, melalui kegiatan ini, kepercayaan diri peserta dapat meningkat hingga 50% bahkan 100%. Kelancaran berbicara tentu membutuhkan proses berkelanjutan di kelas. Kedepannya, saya berharap Cetta dapat terus menjadi wadah belajar yang relevan dan mendukung perkembangan peserta, terutama di tengah perubahan industri pendidikan yang kian dipengaruhi oleh teknologi,” ujar Founder & President Cetta Online Class Arief Hidayatullah.

Antusiasme untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa sangat terpancar dari seluruh tutor yang bergabung dalam kegiatan Language Practice with Cetta.

Baca juga : Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia

“Rasanya seru bisa mengajar secara langsung. Suasananya lebih akrab dan peserta jadi bersemangat melatih kemampuan bicara serta kosakata mereka,” kata Tari Amalia, tutor Bahasa Jerman Cetta Online Class.

Selain tutor, para peserta turut mengapresiasi kegiatan ini. “Senang banget ikut Language Practice ini. Tujuannya memang supaya bisa lebih percaya diri berbahasa Inggris, dan hasilnya benar-benar terasa. Selain bertemu teman-teman baru, saya juga dapat banyak insight yang berguna,” ucap Aila, peserta English Group sekaligus penerima penghargaan Best Participant.

Menurut Aurellia Jasmine, Head of English Department Cetta, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat hubungan internal komunitas Cetta Virtual Society (CVS).

“Peserta sangat antusias melatih bahasa mereka. Saya harap kegiatan ini terus diadakan karena bermanfaat, tidak hanya bagi Cetta, tapi juga bagi para pelajar yang ingin memperluas relasi dan berani percaya diri.” (Z-1)