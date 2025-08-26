Wasir Bisa Kambuh Pascaoperasi Jika Pasien tidak Terapkan Pola Hidup Sehat

Headline
DOKTER spesialis bedah umum Clement Dewanto menekankan bahwa wasir atau hemoroid bisa kambuh lagi setelah pasien menjalani operasi kalau yang bersangkutan tidak menerapkan pola hidup sehat.
"Walaupun operasi berjalan baik, wasir bisa kembali jika gaya hidup tidak diperbaiki," kata dokter dari Bethsaida Hospital Gading Serpong dalam keterangan pers, Senin (25/8).
Clement menekankan pentingnya penerapan pola hidup sehat dalam upaya untuk mencegah kekambuhan wasir, penyakit yang ditandai dengan nyeri, perdarahan, dan benjolan pada anus.
Dia mengatakan bahwa keberhasilan tindakan operasi wasir harus diikuti dengan perbaikan gaya hidup pasien.
Minum air putih dua sampai tiga liter per hari, mengonsumsi lebih banyak makanan berserat, serta menghindari kebiasaan berlama-lama di toilet dapat membantu mencegah wasir kambuh.
Clement menyampaikan bahwa pelaksanaan prosedur medis pada pasien wasir dilakukan berdasarkan derajat keparahan wasir.
Wasir tingkat ringan umumnya bisa ditangani dengan metode sederhana, sementara wasir tingkat sedang hingga berat dapat membutuhkan tindakan operasi.
Kondisi yang mengindikasikan bahwa operasi wasir perlu segera dilakukan di antaranya nyeri hebat, kesulitan buang air besar, dan perdarahan.
"Kalau gejala sudah mengganggu kualitas hidup, jangan tunda untuk konsultasi," kata Clement.
Ia mengemukakan bahwa dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, prosedur operasi wasir sekarang lebih rendah risikonya.
Menurut dia, teknik operasi minimal invasif seperti penggunaan laser, Hemorrhoidal Artery Ligation - Recto Anal Repair (HAL-RAR), serta pemasangan gelang karet atau Rubber Band Ligation bisa diterapkan untuk mengurangi rasa sakit, mempercepat pemulihan, dan memungkinkan pasien bisa kembali beraktivitas dalam waktu lebih cepat. (Ant/Z-1)
