Meisya Siregar Kurangi Makanan Mentah dan Instan Usai Operasi, Mengapa? Ini Penjelasannya

Meisya Siregar(Dok. Instagram @meisya_siregar)

BARU-baru ini, artis Meisya Siregar menjalani operasi histeroskopi setelah mengalami masalah kesehatan pada organ reproduksi, dengan diagnosis Hiperplasia Endometrium (penebalan dinding rahim), Polipoid Endometrium, dan Mioma.

Diketahui pascaoperasi dan selama masa pemulihan, istri musisi Bebi Romeo tersebut disarankan menghindari beberapa hal, salah satunya ialah dilarang mengonsumsi makanan mentah dan instan.

Mengapa perlu menghindari makanan mentah dan Instan dalam masa pemulihan setelah operasi?

Melansir dari situs kesehatan, Alodokter, menentukan makanan yang akan dimakan selama masa pemulihan setelah operasi penting, karena makanan yang dikonsumsi bisa berdampak besar terhadap proses pemulihan dan seberapa cepat luka operasi dapat sembuh.

Selama masa pemulihan pascaoperasi, makanan mentah sebaiknya dihindari karena berisiko membawa bakteri atau parasit yang bisa memicu infeksi ketika daya tahan tubuh masih lemah, lebih sulit dicerna sehingga nutrisinya tidak terserap optimal, hingga bisa menimbulkan gangguan pencernaan yang justru memperlambat penyembuhan.

Setelah menjalani operasi, disarankan untuk mengonsumsi makanan matang, utuh atau segar, bukan makanan olahan. Hal ini dikarenakan makanan olahan cenderung memiliki kadar lemak, gula, garam, dan bahan kimia tambahan yang lebih tinggi, hingga kandungan serat dan vitamin yang jauh lebih sedikit daripada makanan utuh.

Pantangan Makanan setelah Operasi secara Umum

Beberapa hari setelah operasi, biasanya, dokter memberikan obat pereda nyeri khususnya jenis opioid yang berguna untuk meringankan rasa nyeri pada luka operasi. Namun, obat ini diketahui sering menimbulkan efek samping berupa sembelit.

Beberapa makanan bisa mencegah atau meredakan sembelit, tetapi ada juga yang justru membuat sembelit lebih mungkin terjadi atau bahkan memburuk. Berikut beberapa makanan yang bisa menyebabkan sembelit dan perlu dihindari pascaoperasi:

Makanan olahan, seperti sosis dan kentang goreng. Makanan kering dan menggunakan pengawet, seperti buah-buahan kering, dendeng, dan beberapa jenis keripik kentang. Susu dan produk olahan susu, seperti keju. Daging merah. Makanan tinggi gula, seperti permen, kue kering, dan kembang gula. (Nas/M-3)

