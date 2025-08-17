Meisya Siregar Jalani Pemulihan Usai Operasi Histeroskopi, Apa Itu?

Aktris Meisya Siregar.(Instagram)

Artis Meisya Siregar, istri musisi Bebi Romeo, baru saja menjalani operasi histeroskopi di rumah sakit. Tindakan ini dilakukan setelah ia didiagnosis mengalami hiperplasia endometrium (penebalan lapisan rahim), polipoid endometrium, serta mioma.

Apa Itu Histeroskopi?

Mengutip Alodokter, histeroskopi adalah prosedur medis untuk memeriksa kondisi rahim dan leher rahim. Tindakan ini juga bisa digunakan untuk mencari penyebab ketidaksuburan sekaligus mengobati kelainan pada rahim.

Prosedur dilakukan menggunakan histeroskop, alat berbentuk selang tipis dengan kamera di ujungnya. Alat ini dimasukkan lewat vagina, lalu menampilkan kondisi rahim pada layar monitor.

Terdapat dua jenis histeroskopi:

Histeroskopi diagnostik: untuk melihat kondisi rahim.

Histeroskopi operatif: dilakukan bila ditemukan kelainan yang bisa langsung ditangani saat prosedur berlangsung.

Kapan Histeroskopi Diperlukan?

Mengutip Halodoc, dokter biasanya menyarankan histeroskopi pada kondisi berikut: