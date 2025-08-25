Doa setelah Mendengar Adzan: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya

Doa setelah azan(Freepik)

MENDENGAR adzan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat. Setelah adzan berkumandang, ada doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca. Doa setelah mendengar adzan ini memiliki keutamaan besar, termasuk mendatangkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Artikel ini akan menjelaskan bacaan doa, teks Arab, Latin, terjemahan, serta dalil dari Al-Qur'an dan hadits shahih dengan bahasa yang mudah dipahami.

Mengapa Membaca Doa Setelah Mendengar Adzan?

Adzan adalah pengingat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Membaca doa setelah mendengar adzan merupakan sunnah yang dianjurkan berdasarkan hadits shahih. Doa ini berisi pujian kepada Allah, shalawat kepada Nabi, dan permohonan kebaikan di dunia serta akhirat. Dengan membaca doa ini, umat Islam bisa mendapatkan pahala dan keberkahan.

Bacaan Doa Setelah Mendengar Adzan

Berikut adalah teks doa setelah mendengar adzan dalam bahasa Arab, Latin, dan terjemahannya:

Teks Arab:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Teks Latin:

Allahumma rabba hadzihid da’watit tammah, wash shalatil qa’imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’athhu maqaman mahmudanilladzi wa’adtah.

Terjemahan:

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dalil Doa Setelah Mendengar Adzan

Doa ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang ketika mendengar adzan mengucapkan (doa ini), maka syafaatku baginya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari no. 614)

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menjawab panggilan sholat, seperti dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 9:

Teks Arab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

Teks Latin:

Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lissalati min yawmil jumu’ati fas’aw ila dzikrillah.

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. (QS. Al-Jumu’ah: 9)

Cara Membaca Doa Setelah Adzan

Berikut langkah-langkah membaca doa setelah mendengar adzan:

Dengarkan adzan dengan penuh perhatian dan ikut mengucapkan kalimat adzan saat muadzin mengucapkannya, kecuali pada kalimat Hayya ‘alash shalah dan Hayya ‘alal falah. Pada bagian ini, ucapkan: La haula wala quwwata illa billah. Setelah adzan selesai, baca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW: Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad. Lanjutkan dengan membaca doa setelah mendengar adzan seperti yang telah disebutkan di atas.

Keutamaan Membaca Doa Setelah Adzan

Membaca doa setelah adzan memiliki banyak keutamaan, antara lain:

Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat.

Menunjukkan ketaatan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW.

Mendapatkan keberkahan dan ketenangan hati.

Tips Mengamalkan Doa Setelah Adzan

Agar lebih mudah mengamalkan doa setelah mendengar adzan, berikut beberapa tips:

Hafalkan doa ini agar bisa dibaca dengan lancar.

Simpan teks doa di tempat yang mudah dilihat, seperti di ponsel atau catatan kecil.

Luangkan waktu untuk memahami makna doa agar lebih khusyuk saat membacanya.

Dengan mengamalkan doa setelah mendengar adzan, kita menunjukkan cinta dan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dan mengamalkan doa ini dengan baik. Mari jadikan adzan sebagai pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Z-10)