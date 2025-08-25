Doa setelah Mendengar Adzan: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya

Headline
MENDENGAR adzan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat. Setelah adzan berkumandang, ada doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca. Doa setelah mendengar adzan ini memiliki keutamaan besar, termasuk mendatangkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Artikel ini akan menjelaskan bacaan doa, teks Arab, Latin, terjemahan, serta dalil dari Al-Qur'an dan hadits shahih dengan bahasa yang mudah dipahami.
Adzan adalah pengingat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Membaca doa setelah mendengar adzan merupakan sunnah yang dianjurkan berdasarkan hadits shahih. Doa ini berisi pujian kepada Allah, shalawat kepada Nabi, dan permohonan kebaikan di dunia serta akhirat. Dengan membaca doa ini, umat Islam bisa mendapatkan pahala dan keberkahan.
Berikut adalah teks doa setelah mendengar adzan dalam bahasa Arab, Latin, dan terjemahannya:
Teks Arab:
Teks Latin:
Allahumma rabba hadzihid da’watit tammah, wash shalatil qa’imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’athhu maqaman mahmudanilladzi wa’adtah.
Terjemahan:
Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan.
Doa ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa yang ketika mendengar adzan mengucapkan (doa ini), maka syafaatku baginya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari no. 614)
Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menjawab panggilan sholat, seperti dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 9:
Teks Arab:
Teks Latin:
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lissalati min yawmil jumu’ati fas’aw ila dzikrillah.
Terjemahan:
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. (QS. Al-Jumu’ah: 9)
Berikut langkah-langkah membaca doa setelah mendengar adzan:
Membaca doa setelah adzan memiliki banyak keutamaan, antara lain:
Agar lebih mudah mengamalkan doa setelah mendengar adzan, berikut beberapa tips:
Dengan mengamalkan doa setelah mendengar adzan, kita menunjukkan cinta dan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dan mengamalkan doa ini dengan baik. Mari jadikan adzan sebagai pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Z-10)
