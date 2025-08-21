Doa Setelah Adzan Latinnya, Teks Arab, Arti, dan Keutamaannya

Berikut doa setelah adzan latinnya(freepik)

ADZAN adalah panggilan suci untuk umat Islam menunaikan salat. Setelah adzan berkumandang, umat Islam dianjurkan membaca doa setelah adzan latinnya berikut teks Arab dan artinya. Doa ini memiliki keutamaan besar, termasuk mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Artikel ini akan menjelaskan doa tersebut dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami.

Doa Setelah Adzan: Teks Arab

Berikut adalah teks doa setelah adzan dalam bahasa Arab:

Doa Setelah Adzan Latinnya

Untuk memudahkan pembacaan, berikut adalah doa setelah adzan latinnya:

Allahumma rabba hadzihid da’watit tammati, wassalatil qaimati, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab’athhu maqaman mahmudanilladzi wa’adtah.

Berikut adalah arti dari doa setelah adzan dalam bahasa Indonesia:

Baca juga : Bacaan Doa setelah Adzan: Arab, Latin dan Makna Amalannya

“Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.”

Keutamaan Membaca Doa Setelah Adzan

Membaca doa setelah adzan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Teks Arab Hadits:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Latin:

Man qala hin yasma’un nidaa: Allahumma rabba hadzihid da’watit tammati, wassalatil qaimati, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab’athhu maqaman mahmudanilladzi wa’adtah, illa hallat lahush shafa’atu yaumal qiyamah. Arti:

“Barang siapa yang ketika mendengar adzan mengucapkan: ‘Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan,’ maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Keutamaan lainnya termasuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai wujud ketaatan menjalankan sunnah.

Cara Membaca Doa Setelah Adzan

Berikut langkah-langkah sederhana untuk membaca doa setelah adzan:

Dengarkan adzan dengan penuh perhatian. Jawab setiap lafaz adzan, kecuali pada lafaz “Hayya ‘alas salah” dan “Hayya ‘alal falah”, ucapkan: La haula wala quwwata illa billah. Setelah adzan selesai, baca doa setelah adzan latinnya atau teks Arab dengan khusyuk.

Mengapa Doa Ini Penting?

Doa setelah adzan adalah bentuk ibadah yang mudah dilakukan namun memiliki pahala besar. Doa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya salat dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca doa ini, umat Islam diharapkan mendapatkan keberkahan dan syafaat di hari kiamat.

Referensi Al-Qur’an dan Hadits

Selain hadits di atas, Al-Qur’an juga menyebutkan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang terpuji dalam Surah Al-Isra ayat 79:

Teks Arab:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Latin:

Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ‘asa an yab’athaka rabbuka maqaman mahmuda. Arti:

“Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al-Isra: 79)

Dengan memahami doa setelah adzan latinnya, teks Arab, arti, dan keutamaannya, diharapkan umat Islam semakin termotivasi untuk mengamalkannya. Mari amalkan doa ini setiap kali mendengar adzan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.