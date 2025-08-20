Doa Habis Adzan: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya untuk Umat Islam

Headline
Adzan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan salat. Setelah adzan berkumandang, ada amalan sunnah yang dianjurkan, yaitu membaca doa habis adzan. Doa ini tidak hanya menjadi wujud ketaatan, tetapi juga membawa keberkahan dan pahala besar. Dalam artikel ini, kita akan membahas bacaan doa habis adzan, teks Arab, Latin, terjemahan, serta keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih.
Doa habis adzan adalah doa yang dibaca setelah mendengar adzan sebagai bentuk respons terhadap panggilan salat. Doa ini merupakan amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dengan membaca doa ini, umat Islam memohon keberkahan, syafaat, dan kebaikan dari Allah SWT.
Membaca doa setelah adzan juga menjadi cara untuk menghormati panggilan salat dan menunjukkan kesiapan hati untuk beribadah. Doa ini mudah dihafal dan bisa diamalkan oleh siapa saja, termasuk anak-anak.
Berikut adalah bacaan doa habis adzan yang bersumber dari hadits shahih:
Teks Arab:
Teks Latin:
Allahumma rabba hadzihid da'watit tammah, wash shalatil qa-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab'athhu maqaman mahmudanilladzi wa'adtah.
Terjemahan:
Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan.
Keutamaan membaca doa habis adzan didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah RA. Rasulullah SAW bersabda:
"Barang siapa yang ketika mendengar adzan mengucapkan (doa ini), maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat."
(HR. Bukhari, no. 614)
Selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan tentang keutamaan menjawab panggilan salat. Dalam Surat Al-Maidah ayat 58, Allah SWT berfirman:
Teks Latin: Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadzuuha huzuwan wal'iba.
Terjemahan: Dan apabila kamu menyeru untuk melaksanakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. (QS. Al-Maidah: 58)
Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menghormati panggilan adzan dengan penuh keseriusan, salah satunya dengan membaca doa habis adzan.
Berikut adalah beberapa keutamaan membaca doa setelah adzan:
Berikut langkah-langkah sederhana untuk mengamalkan doa habis adzan:
Untuk memudahkan menghafal doa ini, coba tips berikut:
Membaca doa habis adzan adalah amalan sunnah yang penuh keutamaan. Dengan menghafal dan mengamalkan doa ini, kita tidak hanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pastikan untuk membaca doa ini dengan penuh kekhusyukan setiap kali mendengar adzan. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dan mengamalkan doa habis adzan dengan baik!(Z-10)
