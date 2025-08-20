Doa Habis Adzan: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya untuk Umat Islam

Doa sehabis Azan.(Freepik)

Adzan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan salat. Setelah adzan berkumandang, ada amalan sunnah yang dianjurkan, yaitu membaca doa habis adzan. Doa ini tidak hanya menjadi wujud ketaatan, tetapi juga membawa keberkahan dan pahala besar. Dalam artikel ini, kita akan membahas bacaan doa habis adzan, teks Arab, Latin, terjemahan, serta keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih.

Apa Itu Doa Habis Adzan?

Doa habis adzan adalah doa yang dibaca setelah mendengar adzan sebagai bentuk respons terhadap panggilan salat. Doa ini merupakan amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dengan membaca doa ini, umat Islam memohon keberkahan, syafaat, dan kebaikan dari Allah SWT.

Membaca doa setelah adzan juga menjadi cara untuk menghormati panggilan salat dan menunjukkan kesiapan hati untuk beribadah. Doa ini mudah dihafal dan bisa diamalkan oleh siapa saja, termasuk anak-anak.

Bacaan Doa Habis Adzan: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan

Berikut adalah bacaan doa habis adzan yang bersumber dari hadits shahih:

Teks Arab:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Teks Latin:

Allahumma rabba hadzihid da'watit tammah, wash shalatil qa-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab'athhu maqaman mahmudanilladzi wa'adtah.

Terjemahan:

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Referensi Al-Qur'an dan Hadits Shahih

Keutamaan membaca doa habis adzan didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah RA. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang ketika mendengar adzan mengucapkan (doa ini), maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." (HR. Bukhari, no. 614)

Selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan tentang keutamaan menjawab panggilan salat. Dalam Surat Al-Maidah ayat 58, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا

Teks Latin: Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadzuuha huzuwan wal'iba.

Terjemahan: Dan apabila kamu menyeru untuk melaksanakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. (QS. Al-Maidah: 58)

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menghormati panggilan adzan dengan penuh keseriusan, salah satunya dengan membaca doa habis adzan.

Keutamaan Membaca Doa Habis Adzan

Berikut adalah beberapa keutamaan membaca doa setelah adzan:

Mendapatkan syafaat Rasulullah SAW: Seperti disebutkan dalam hadits di atas, doa ini menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Mendapatkan keberkahan: Doa ini memohon wasilah (kedudukan tinggi di surga) untuk Nabi Muhammad SAW, yang juga membawa keberkahan bagi yang membacanya. Menguatkan iman: Membaca doa habis adzan membantu kita mengingat Allah dan menjaga hati tetap terhubung dengan ibadah.

Cara Mengamalkan Doa Habis Adzan

Berikut langkah-langkah sederhana untuk mengamalkan doa habis adzan:

Dengarkan adzan dengan penuh perhatian dan ikuti setiap kalimat adzan. Setelah adzan selesai, baca doa habis adzan dengan khusyuk. Tutup doa dengan memohon kebaikan kepada Allah SWT sesuai kebutuhan pribadi. Segera bersiap untuk melaksanakan salat.

Tips Menghafal Doa Habis Adzan

Untuk memudahkan menghafal doa ini, coba tips berikut:

Baca doa ini setiap kali mendengar adzan agar terbiasa.

Tulis teks doa dalam catatan kecil atau simpan di ponsel.

Ajarkan doa ini kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, seperti bernyanyi.

Kesimpulan

Membaca doa habis adzan adalah amalan sunnah yang penuh keutamaan. Dengan menghafal dan mengamalkan doa ini, kita tidak hanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pastikan untuk membaca doa ini dengan penuh kekhusyukan setiap kali mendengar adzan. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dan mengamalkan doa habis adzan dengan baik!(Z-10)